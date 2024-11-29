شكرا لاهتمامكم بخبر عن بمناسبة الجمعة البيضاء .. بنده تقدم أقوى العروض الأسبوعية حتى 3 ديسمبر على موقع سعودي 24.

عدن – محمد سعد – أسواق وهايبر بنده تقدم عروض كبيرة بمناسبة الجمعة البيضاء، كما تقدم أيضًا جائزة كبرى بمناسبة الذكرى السادسة والأربعين على تأسيسها حيث يمكنك أن تكون واحد من 7 فائزين بسيارة كولراي، فإليك أهم عروض الجمعة البيضاء من هايبر وأسواق بنده داخل المملكة العربية السعودية.

بمناسبة الجمعة البيضاء بنده تقدم أقوى العروض الأسبوعية والتي تستمر حتى يوم الثلاثاء 3 ديسمبر القادم، وتشهد أسواق بنده أيضًا حدث مهم وهو ذكرى التأسيس السادس والأربعين، ولذلك فإنها تقدم أيًا جوائز قيمة لعملائها، ومن أهم المنتجات المتوفرة في عروض بنده الأسبوعية.

عروض بنده على مقاضي المنزل:

زيت دوار الشمس من شمس 9 لتر بسعر 81.95 ريال بدلًا من 110.95 ريال.

زيت ذرة عافية 2.9 لتر بسعر 27.95 ريال بدلًا من 49.95 ريال.

زيت طبخ ليزا 1.5 لتر ب 15.95 ريال.

زيت نباتي حياة للطبخ والقلي 1.5 لتر بسعر 15.95 ريال بدلًا من 19.75 ريال.

عروض الأدوات المنزلية من بنده:

شاشة برايم 65 بوصة بسعر 1599 ريال بدلًا من 2499 ريال.

شاشة برايم 70 بوصة بسعر 3499 ريال بدلًا من.

لابتوب لينوفو ايديا باد إس 3 بسعر 1499 ريال بدلًا من 2199 ريال.

مايكروويف برايم بسعر 229 ريال بدلًا من 359 ريال.

مايكروويف برايم 30 لتر بسعر 279 ريال بدلًا من 599 ريال.

منتجات العناية بالطفل من عروض بنده:

مناديل مبللة للأفال بيبي جوي 3 علب * 40 منديل بسعر 37.95 ريال بدلًا من 51.50 ريال.

مباديل مبللة بامبرز 64 منديل بسعر 45.95 بدلًا من 67.95 ريال.

زيت مغذي لشعر الأطفال دابر أملا بسعر 8.95 ريال بدلًا من 16.95 ريال.

جل منظف لجسم الطفل كول أند كول بسعر 15.45 ريال بدلًا من 30.95 ريال.

شامبو دابر أملا للأطفال بسعر 12.95 ريال بدلًا من 27.95 ريال.

عرض بنده تسوق واربح سيارة

بمناسبة الذكرى السنوية ال 64 لتأسيس أسواق بنده في المملكة فإن الأسواق تقدم لعملائها خلال شهر فبراير مفاجأة كبرى، سحب أسبوعي على سيارة كولراي، وذلك طوال شهر نوفمبر وحتى يوم 3 ديسمبر، وتم السحب بالفعل على 5 سيارات ومازال أمامك فرصتين للربح.

كل ما عليك لدخول سحب السيارة من بنده هو التوجه لأحد فروع بنده وسحب كود المشاركة حتى لو لم تقم بالتسوق، وانتظر مواعيد السحب الأسبوعي على سيارة كولراي، ويمكنك تنزيل تطبيق ecoopoun وتحميل فاتورة الشراء من أي فرع من فروع بنده، وبذلك تفوز فرصة بربح سيارة من السيارتين المتبقيتين في العرض، أيضًا يمكنك الاطلاع على عروض العثيم الاسبوعية الحصول على فرصة للفوز بسيارة من العثيم.