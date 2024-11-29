عروض الجمعة البيضاء السعودية 2024 للاجهزة الكهربائية والشاشات مع قسائم شراء وهدايا

عدن – كتب محمد سعد – بدأت تخفيضات Black friday على المنتجات المتنوعة، لذلك نجد عروض الجمعة البيضاء السعودية 2024 للاجهزة الكهربائية رائعة، خاصةً عندما تبدأ الأسعار من 39 ريال، وتتمكن من شراء الأجهزة التي تريد اقتنائها في منزلك لتساعدك، او حتى تجديد الأجهزة التي لديك بالفعل، بأجهزة أكبر وذات امكانيات عالية، وهذه العروض متاحة في كتالوج لولو الجديد تحت شعار الجمعة المذهلة، وإلى جانب الأجهزة المنزلية فإن هناك أيضًا أجهزة الترفيه مثل الشاشات الذكية، لذا تمتع بشراء احتياجاتك بأكبر خصم طوال فترة عروض الجمعة البيضاء في السعودية واحصل على هدايا رائعة، وأيضًا أقوى عروض العثيم في الجمعة البيضاء.

لا يفوتك التعرف على الأجهزة الكهربائية المتاحة في عروض الجمعة البيضاء السعودية 2024، بأسعار تتراوح من 39 ريال وحتى 99 ريال، لتكون مجموعة كبيرة شاملة الأجهزة من مختلف الأنواع، فتكون أسعار الأجهزة ومواصفاتها كما يلي.

ايكون كاوية ملابس بخار بسعر 39 ريال بدلًا من 89 ريال.

قطاعة بصل فيليبس بسعر 95 ريال بدلًا من 179 ريال.

كينوود غلاية باللون الأسود، تكفي حتى كمية 1.7 لتر من الماء، بسعر 95 ريال بدلًا من 139 ريال.

خلاط كينوود 500 واط بسعر 95 ريال بدلًا من 189 ريال.

هاند بلندر فيليبس 650 واط، بسعر 99 ريال بدلًا من 159 ريال.

تخفيضات الجمعة البيضاء في السعودية 2024

عروض الجمعة البيضاء في السعودية للاجهزة الكهربائية، شاملة كافة أشكال وأنواع الأجهزة كما هو موضح في العروض في النقاط التالية.

ايكون ثلاجة 86 لتر بسعر 388 ريال بدلًا من 799 ريال.

ثلاجة ذات باب مزدوج علوي وسفلي، من ايكون سعة 179 لتر، في تخفيضات الجمعة البيضاء بسعر 988 ريال بدلًا من 1599 ريال، مع خدمة توصيل مجاني للثلاجة.

ايكون فريزر افقي 2.2 لتر بسعر 789 ريال بدلًا من 1399 ريال، مع توصيل مجاني.

غسالة ملابس 5 كجم، تحميل علوي، بسعر 589 ريال بدلًا من 999 ريال، مع خدمة توصيل مجاني.

تخفيضات الجمعة البيضاء 2024

الأجهزة الكهربائية الكبرى مثل المكيف، مجفف الملابس، الغسالة الكهربائية، متاحة مع مواصفات وأسعار رائعة، وكذلك الأمر إلى عدد كبير من الأجهزة، كما هو موضح في النقاط التالية.

سوبر جنرال مكيف سبليت بارد بسعر 1799 ريال بدلًا من 2399 ريال.

توشيبا موقد طهي 4 شعلات، مقاس 60*60 سم، بسعر 1199 ريال بدلًا من 1649 ريال في عروض الجمعة البيضاء.

ميديا مجفف مكثف 8 كجم بسعر 1599 ريال بدلًا من 2289 ريال.

امبيكس غسالة نصف اوتوماتيك 7 كيلو بسعر 379 ريال بدلًا من 569 ريال.

عروض العثيم للاجهزة في الجمعة البيضاء 2024

عروض الجمعة البيضاء في العثيم متاحة من يوم 27 نوفمبر وحتى 3 ديسمبر، على عدد من الشاشات ومنها شاشات صغيرة وكبيرة وشاشات متوسطة الحجم، والأسعار مخفضة بنسبة كبيرة مثل التالي.

شاشة سكاي وورث سمارت 43 بوصة احصل عليها من العثيم بسعر 699 ريال بدلًا من 1099 ريال.

تلفزيون ذكي اونيكس سمارت 65 بوصة، بسعر 1199 ريال بدلًا من 2049 ريال.

شاشة سكاي وورث سمارت 50 بوصة بسعر 1179 ريال بدلًا من 1799 ريال.

عروض الشاشات الجمعة البيضاء 2024

تعتبر شاشة التلفزيون من الأساسيات في المنزل، بل وأن الكثيرون يفضلون شراء أكثر من شاشة لأكثر من غرفة في المنزل، لذلك لا توجد أفضل من عروض الجمعة البيضاء لولو السعودية 2024 لتسوق الشاشات منها، وأيضًا لتحصل على جهاز منزلي هدية أو قسيمة شراء