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احجز تذكرتك الآن .. عروض الجمعة البيضاء في السعودية 2024 طيران وتخفيضات على باقات العمرة

احجز تذكرتك الآن .. عروض الجمعة البيضاء في السعودية 2024 طيران وتخفيضات على باقات العمرة
احجز تذكرتك الآن .. عروض الجمعة البيضاء في السعودية 2024 طيران وتخفيضات على باقات العمرة
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بواسطةمحمد سعد آخر تحديث

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كتب محمد سعد – إذا كنت تريد السفر من مكان إلى مكان والحصول على مغامرة جديدة، لا تفوت فرصة عروض الجمعة البيضاء في السعودية 2024 المقدمة من شركات الطيران في السعودية، فتحصل على أسعار مذهلة للتذاكر خاصةً مع تخفيضات black friday التي تقدمها كافة المتاجر والشركات في المملكة، وتتضمن العروض خصومات على أسعار التذاكر طوال فترة العرض، مع ضرورة الحجز في الفترة المحددة لذلك؛ للحصول على العروض الرائعة التي نعرضها لكم من طيران أديل وطيران ناس، وأيضًا تخفيضات حتى 55% على باقات العمرة، لذا حدد وجهتك التالية وبادر بشراء التذاكر واستعد لزيارة مدينة جديدة وتجربة ممتعة

تقدم لكم شركة طيران أديل عرض مذهل خلال فترة عروض الجمعة البيضاء في السعودية 2024، وهو عبارة عن حجز التذاكر لتحصل على خصم يصل إلى 30% من سعر التذاكر، ويتوافر العرض لأكثر من يوم، مما يتيح لك الفرصة لتحديد موعد السفر المناسب لك، وإليكم تفاصيل عرض طيران أديل 2024.

  • بإمكانك حجز التذكرة في أي وقت خلال الفترة من يوم 26 نوفمبر وحتى نهاية يوم 1 ديسمبر 2024.
  • العرض متاح على الرحلات الداخلية ووجهات دولية محددة، مثل الرحلات من الرياض إلى جدة، وأيضًا رحلات من دبي إلى الرياض.
  • عند الحجز يجب اختيار موعد السفر ليكون في يوم من الفترة 1 ديسمبر 2024 وحتى 9 مارس 2025.

عروض الجمعة البيضاء على باقات العمرة

يوفر لكم طيران ناس عروض رائعة على باقات العمرة، خاصةً مع التخفيضات التي توفرها الشركة في فترة عروض الجمعة البيضاء في السعودية 2024، فيكون الخصم على باقات العمرة حتى 55%، وذلك يسري عند حجز رحلة من طيران ناس بالإضافة إلى حجز إقامة في الفنادق المحددة، وهذه الفنادق هى فندق شذا مكة 5 نجوم ويقع مكانه بجانب الحرم المكي، وفندق كراون بلازا 5 نجوم وهو فندق يقع مكانه بجانب الحرم النبوي، مع مراعاة أن حجز التذاكر متاح حتى يوم 30 نوفمبر، بينما تكون فترة السفر المحددة للعرض كحد أقصى في يوم 31 ديسمبر 2024.

عروض الخطوط السعودية الجمعة البيضاء 2024

تقدم الخطوط السعودية عرض مذهل عند حجز التذاكر في فترة عروض الجمعة البيضاء، فعند شراء تذكرتين فإن التذكرة الثانية تكون بخصم 60%، سواء كانت هذه التذاكر ذات اتجاه واحد أو رحلات ذهاب وعودة، بشرط أن يتم حجز التذاكر درجة الضيافة، وإليكم أهم تفاصيل عروض الجمعة البيضاء في السعودية.

  • يتم حجز التذاكر حتى يوم 30 نوفمبر، واختيار موعد السفر ليكون أي يوم خلال شهر ديسمبر 2024، أم بالنسبة إلى رحلات العودة فإنه متاح اختيار الموعد ليكون في شهر ديسمبر أو يناير أو فبراير 2025.
  • العرض متاح للسفر من جدة أو الرياض أو المدينة إلى أحد الوجهات المحددة في العرض.

احجز تذكرتك الآن .. عروض الجمعة البيضاء في السعودية 2024 طيران وتخفيضات على باقات العمرة

عروض الطيران الجمعة البيضاء 2024

تقدم شركة طيران ناس أسعار موفرة للتذاكر، في عروض الجمعة البيضاء في السعودية 2024، سواء كنت تريد حجز تذكرة لأحد الوجهات داخل المملكة العربية السعودية أو خارجها، فالعرض شامل كلتا الوجهتين بأسعار تبدأ من 129 ريال للتذكرة، مع ضرورة مراعاة الشروط التالية للتمتع بالعرض.

  • حجز التذاكر متاح حتى يوم 27 نوفمبر 2024، بينما تكون فترة السفر من 24 نوفمبر وحتى 18 فبراير 2024.
  • العرض متاح عند السفر من الرياض أو جدة أو المدينة المنورة أو الدمام، أي يجب أن تكون وجهة التحرك هى إحدى هذه المدن.

 

 

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