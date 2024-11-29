نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر احجز تذكرتك الآن .. عروض الجمعة البيضاء في السعودية 2024 طيران وتخفيضات على باقات العمرة في المقال التالي

كتب محمد سعد – إذا كنت تريد السفر من مكان إلى مكان والحصول على مغامرة جديدة، لا تفوت فرصة عروض الجمعة البيضاء في السعودية 2024 المقدمة من شركات الطيران في السعودية، فتحصل على أسعار مذهلة للتذاكر خاصةً مع تخفيضات black friday التي تقدمها كافة المتاجر والشركات في المملكة، وتتضمن العروض خصومات على أسعار التذاكر طوال فترة العرض، مع ضرورة الحجز في الفترة المحددة لذلك؛ للحصول على العروض الرائعة التي نعرضها لكم من طيران أديل وطيران ناس، وأيضًا تخفيضات حتى 55% على باقات العمرة، لذا حدد وجهتك التالية وبادر بشراء التذاكر واستعد لزيارة مدينة جديدة وتجربة ممتعة

تقدم لكم شركة طيران أديل عرض مذهل خلال فترة عروض الجمعة البيضاء في السعودية 2024، وهو عبارة عن حجز التذاكر لتحصل على خصم يصل إلى 30% من سعر التذاكر، ويتوافر العرض لأكثر من يوم، مما يتيح لك الفرصة لتحديد موعد السفر المناسب لك، وإليكم تفاصيل عرض طيران أديل 2024.

بإمكانك حجز التذكرة في أي وقت خلال الفترة من يوم 26 نوفمبر وحتى نهاية يوم 1 ديسمبر 2024.

العرض متاح على الرحلات الداخلية ووجهات دولية محددة، مثل الرحلات من الرياض إلى جدة، وأيضًا رحلات من دبي إلى الرياض.

عند الحجز يجب اختيار موعد السفر ليكون في يوم من الفترة 1 ديسمبر 2024 وحتى 9 مارس 2025.

عروض الجمعة البيضاء على باقات العمرة

يوفر لكم طيران ناس عروض رائعة على باقات العمرة، خاصةً مع التخفيضات التي توفرها الشركة في فترة عروض الجمعة البيضاء في السعودية 2024، فيكون الخصم على باقات العمرة حتى 55%، وذلك يسري عند حجز رحلة من طيران ناس بالإضافة إلى حجز إقامة في الفنادق المحددة، وهذه الفنادق هى فندق شذا مكة 5 نجوم ويقع مكانه بجانب الحرم المكي، وفندق كراون بلازا 5 نجوم وهو فندق يقع مكانه بجانب الحرم النبوي، مع مراعاة أن حجز التذاكر متاح حتى يوم 30 نوفمبر، بينما تكون فترة السفر المحددة للعرض كحد أقصى في يوم 31 ديسمبر 2024.