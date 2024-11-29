موعد صرف مرتبات شهر ديسمبر في مصر 2024 … مرتبات ديسمبر بدءًا من يوم 22 ديسمبر .. زيادة المعاشات

شكرا لاهتمامكم بخبر عن موعد صرف مرتبات شهر ديسمبر 2024 … مرتبات ديسمبر بدءًا من يوم 22 ديسمبر .. زيادة المعاشات على موقع سعودي 24.

عدن – محمد سعد – قد صرحت وزارة المالية عن موعد صرف مرتبات شهر ديسمبر 2024 للعاملين في كل جهات العمل من وزارات أو هيئات أو جهات التابعة للحكومة، كما أن الحكومة قامت بالإعلان عن الايام الـ 5 لصرف رواتب العاملين المستحقة لهم شهرياً في كل المؤسسات الحكومية، وهذا بجانب تخصيص عدد ثلاثة أيام من شهر ديسمبر لصرف كل متأخرات العاملين المستحقة.

سوق يتم البدء في صرف رواتب العاملين بالدولة لشهر ديسمبر من هذا العام بدايةً من يوم 22 ديسمبر 2024 ، أما المتأخرات ستكون في أيام 8، 9، 10 من الشهر نفسه، من ثم الحصول على مستحقات العاملين سيتم وضعها فى ماكينات الصراف الآلي وهذا بحسب المواعيد التي ستكون مطروحة في المنظومة المالية الإلكترونية.

موعد صرف مرتبات شهر نوفمبر

أما في حالة كنت تتسأل عن ميعاد صرف مرتبات شهر نوفمبر 2024 ، فقد تم توضح هذا من قبل رئيس قطاع الحسابات والمديريات المالية، بأن الأجور الخاصة بشهر نوفمبر 2024 تم صرفها بالفعل للعاملين بالقطاع الحكومي للدولة وايضاً للجهات التابعة بدايةً من يوم الأحد الماضي 24 نوفمبر 2024 حيث قد خصص من يوم 7 وكذلك 10 وأخيراً 11 من شهر نوفمبر مخصصة لصرف النسبة المستحقة للمتأخرات.

هل سيكون هناك زيادة في المعاشات في شهر ديسمبر؟

الكثير من الأشخاص مشغولون حالياً بمعرفة مدى صحة خبر زيادة المعاشات ، التي قيل أن الزيادة قد تصل إلى قرابة 15%، وأن هذه الزيادة سوف تتم من بداية الشهر المقبل. لكن قامت وزارة التضامن الاجتماعي بالتصريح بأنه لا يوجد حالياً أي خطة لزيادة المعاشات خلال الفترة الحالية، كما أفادت أن الإعلان عن زيادة المعاشات تطرح فقط من قبل الصفحة الرسمية للوزارة، وكل خبر لم ينشر من قبل الوزارة فليس له أساس من الصحة.

موعد الزيادة الجديدة للمعاشات

كما هو معلوم للجميع أن في قانون التأمينات رقم 148 لسنة 2019، المادة رقم 35، يتم تطبيق زيادة المعاشات سنوياً في الأول من شهر يوليو، فمن هنا يتضح أن زيادة المعاشات القادمة ستكون في عام 2025، وعلماً بأن في شهر مارس 2024 كان قد تم طرح آخر زيادة في المعاشات وكانت بنسبة 15% وكانت وفقاً لقرار رئيس الجمهوية عبد الفتاح السيسي.