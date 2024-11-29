سباك ابن حلال قالي عليها .. ملعقة سحرية قادرة على تسليك حوض المطبخ والبانيو .. جربيها وشوفي الفرق بعد أول استخدام

عدن – كتب محمد سعد – تجد بعض ربات البيوت معاناة بسبب انسداد الحوض وذلك بين الفترة والأخرى بسبب إنسداده لبقايا الطعام أو غيرها التي يترتب عليها سد حوض المطبخ، كما قد يحدث إنسداداً في حوض الحمام والبانيو بسبب تراكم رواسب الصابون والشعر وغيره من الوبر، ويمكنك الآن تنظيف كل ذلك بسهولة في المنزل دون الحاجة وجود سباك متخصص، ودون دفع أي تكاليف باهظة باستخدام مواد بسيطة وغير ضارة، وهذا ما سنوضحه بالتفصيل في مقال اليوم، تابعوا معنا لمعرفة المزيد.

مكونات تسليك الحوض والبانيو في المنزل

يترتب على انسداد الحوض والبانيو على وقوع مشكلة كبيرة وذلك بسبب تراكم المياه به مما ينتج عنه انتشار الحشرات والروائح الكريهة، ولتسليك الحوض سنحتاج لبعض المكونات البسيطة وهي كما يلي:

عدد 1 ملعقة كبيرة من البيكنج بودر.

عدد 1 كوب من الخل الأبيض.

عدد 1 ملعقة كبيرة من ملح الليمون.

عدد 1 كوب من الكلور.

عدد 1 لتر من الماء الساخن.

خطوات تسليك الحوض من دون الحاجة لفني تسليك بسهولة في المنزل

بإتباع الخطوات التالية ستتمكن من تسليك وتنظيف الحوض بسهولة وبسرعة: