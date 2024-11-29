سباك ابن حلال قالي عليها .. ملعقة سحرية قادرة على تسليك حوض المطبخ والبانيو .. جربيها وشوفي الفرق بعد أول استخدام
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عدن – كتب محمد سعد – تجد بعض ربات البيوت معاناة بسبب انسداد الحوض وذلك بين الفترة والأخرى بسبب إنسداده لبقايا الطعام أو غيرها التي يترتب عليها سد حوض المطبخ، كما قد يحدث إنسداداً في حوض الحمام والبانيو بسبب تراكم رواسب الصابون والشعر وغيره من الوبر، ويمكنك الآن تنظيف كل ذلك بسهولة في المنزل دون الحاجة وجود سباك متخصص، ودون دفع أي تكاليف باهظة باستخدام مواد بسيطة وغير ضارة، وهذا ما سنوضحه بالتفصيل في مقال اليوم، تابعوا معنا لمعرفة المزيد.
مكونات تسليك الحوض والبانيو في المنزل
يترتب على انسداد الحوض والبانيو على وقوع مشكلة كبيرة وذلك بسبب تراكم المياه به مما ينتج عنه انتشار الحشرات والروائح الكريهة، ولتسليك الحوض سنحتاج لبعض المكونات البسيطة وهي كما يلي:
- عدد 1 ملعقة كبيرة من البيكنج بودر.
- عدد 1 كوب من الخل الأبيض.
- عدد 1 ملعقة كبيرة من ملح الليمون.
- عدد 1 كوب من الكلور.
- عدد 1 لتر من الماء الساخن.
خطوات تسليك الحوض من دون الحاجة لفني تسليك بسهولة في المنزل
بإتباع الخطوات التالية ستتمكن من تسليك وتنظيف الحوض بسهولة وبسرعة:
- قومي بإحضار أداة لنزع الشعر من الحوض والبانيو ليتم سحب الشعر العالق وغيرها من الرواسب.
- ثم يتم إحضار وعاء ووضع كل من الخل والبيكنج بودر بالماء الساخن.
- يتم صب الخليط بالحوض فور البدء في الفوران.
- سيتم غلق الحوض بالسداده وذلك لحوالي ربع ساعة.
- ثم يتم صب كمية من الماء الساخن معه مقدار من ملح الليمون.
- وتعد سد الحوض بالسدادة لعشر دقائق.
- ثم يتم وضع الكلوركس بالحوض بهدف التعقيم وتطهير وتنظيف الحوض.
- هذا وينصح بتكرار هذه العملية كل فترة للحصول على حوض نظيف وسالك وغير متراكم به أي رواسب قد يترتب عليها روائح سيئة.
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