وصفة الليمون السحرية .. طريقة القضاء على الشعر الأبيض بدون مواد كيماوية باستخدام الليمون فقط.. هترجعي شباب من تاني
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كتب محمد سعد – مع تزايد العمر في المرأة يتزايد ظهور الشعر الأبيض، لذا كثر البحث عن بعض الطرق الطبيعية الغير مكلفة والتي تساهم في التخلص من الشعر الأبيض بدون إستخدام أي مواد صبغة كيميائية قد ينتج عنها أضرار وتلف بالشعر، ويعد الليمون واحد من أبرز المكونات الطبيعية التي تساهم في القضاء على الشعر الأبيض والمحافظة على لون الشعر الطبيعي، وهذا ما سنوضحه بالتفصيل في مقال اليوم، تابعوا معنا لمعرفة المزيد.
دور الليمون في التخلص من الشعر الأبيض
يتضمن الليمون على خصائص عديدة تساهم في تلوين شعرك الأبيض وجعله ذو لون أشقر جميل، وتعد هذه الوصفة من الوصفات الطبيعية التي ومن البدائل الجيدة في القضاء على الشعر الأبيض بدلا من استخدام المواد الكيماوية أو غيرها من الصبغات ذو التكاليف الباهظة، وبدلا من التوجه لصالونات التجميل.
طريقة صبغ الشيب بإستخدام الليمون
ستتمكن من صبغ شعرك بإستخدام الليمون والذي له دور فعال في تنعيم الشعر بصورة طبيعية والقضاء على الشعر الأبيض والجفاف، وذلك من خلال إتباع الخطوات التالية على الترتيب:
- قومي بغسل الشعر بشكل جيد حتي يتم التخلص من أي دهون أو كريمات قد تكون متراكمة به.
- ثم يتم عرضه للهواء الطلق ليجف.
- قوم بإحضار عدد 8 حبات من الليمون ثم يتم عصرهم جيدا ووضعهم في كوب، ثم يتم أخذ هذا العصير ببخاخة.
- ومن ثم يتم تقسيم الشعر لأربعة أجزاء وقومي برش الليمون على كافة الجوانب بالتحديد أطراف الشعر.
- سيتم ترك الليمون على الشعر مع عرضه لأشعة الشمس والهوا.
- يتم الانتظار لفترة قليلة في أشعة الشمس، سيساهم ذلك في الحصول على لون ذهبي.
- ثم قومي بغسل شعرك بعد مرور ما يقارب من 20 دقيقة.
- ينصح بتكرار الوصفة كل يوم أو مرتين بالأسبوع الواحد حتى يتم الحصول على شعر ذو لون أشقر.