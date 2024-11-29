شكرا لاهتمامكم بخبر عن وصفة تقليدية بطابع مميز .. طريقة عمل المظبي على الفحم بالطريقة الأصلية على موقع سعودي 24.

عدن – محمد سعد – المظبي على الفحم بالطريقة الأصلية الذي يعد طبق تقليدي أصيل في المطبخ السعودي، كما يتميز بطعمة اللذيذ الغني بالنكهات المميزة، ويحضر طبق المظبي عادة بالدجاج أو لحم الغنم المشوي على الفحم أو شويها في الفرن وتقدم المظبي مع الأزر البستمي، كما يعد من الوصفات المحبوب في المجتمع السعودي ومن خلال مقالنا سنتعرف على طريقة تحضير المظبي على الفحم.

المظبي على الفحم بالطريقة الأصلية

يمكن تحضير طبق المظبي على الفحم بخطوات بسيطة سوف نتعرف عليها فيما يلي:

المكونات

8 قطع من أفخاذ الدجاج مغسولة جيداً.

كون من الزبادي.

1/2 كوب من زيت الزيتون.

3 فصوص من الثوم مهروس.

عصير الليمون.

2 معلقة كبيرة كزبرة مطحونة.

معلقة صغيرة من البابريكا.

معلقة كبيرة من الكمون.

معلقة كبيرة الكمون.

معلقة صغيرة من الكركم.

معلقة صغيرة من فلفل أسود.

معلقة صغيرة من القرفة.

ملح.

طريقة التحضير

أولا يتم خلط مكونات التتبيلة مع بعض جيدًا (زيت الزيتون، والثوم المهروس، والكزبرة الجافة، والملح، والفلفل الأسود، والكركم، والزبادي، والكمون، والقرفة، وعصير الليمون، والبابريكا)

اضافة أفخاذ الدجاج في التتبيلة وتغطيتها جيدًا من جميع الجوانب.

اتركي الدجاج داخل التتبيلة في الثلاجة لمدة لا تقل عن ساعتين أو يفضل تركة ليلة كاملة للحصول على أفضل النكهات.

يتم تحضير الشواية وضعي قطع الدجاج المتبلة دخل ورق القصدير على الشواية مع الاستمرار بالتقليب حتى ينضج بالتساوي.

وبعد التأكد من ان الدجاج وصل لمرة النضج افتحي ورق القصدير واتركي على الفحم مباشرة لمدة 5 دقائق للحصول على اللون الذهبي المقرمش.

يقدم المظبي مع الأرز البسمتي والسلطة الخضراء.

مظبي لحم

مظبي لحم من الأطباق المفضلة لدي الكثير من السعوديين ويقدم المظبي مع الأزر البسمتي والسلطة، وفيما يلي سنتعرف على مكونات وطريقة تحضير المظبي لحم:

المكونات

كيلو ونصف من لحم غنم.

عدد 1 بصلة.

عدد 1 حبة طماطم.

عصير الليمون.

عدد 2 فص الثوم مهروس.

معلقة كبيرة من زيت الزيتون.

معلقة كبيرة من الخل الأبيض.

ربع معلقة صغيرة من ملح.

500 جرام من الملح الخشن.

ربع معلقة صغيرة من فلفل أسود.

1/2 معلقة من الكمون.

1/2 معلقة من كزبرة مطحونة.

1/2 معلقة من القرفة المطحونة.

1/2 معلقة من الزنجبيل المطحون.

1/2 معلقة من هيل.

ربع معلقة من القرنفل المطحون.

خطوات التحضير