على ملعب الجوهرة .. القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والوحدة في دوري روشن السعودي

عدن – كتب محمد سعد – القنوات الناقلة لمباراة الأهلي السعودي لمباراة الوحدة في المباراة المرتقبة على ستاد الأمير عبد الله الفيصل في إطار الجولة الـ12 في دوري روشن السعودي ،ويفتتح ستاد الأمير عبد الله الفيصل أبوابة لاستضافة مباراة الأهلي والوحدة في لقاء دوري روشن السعودي.

ترتيب الأهلي السعودي و الوحدة قبل المباراة

يدخل الأهلي السعودي لقاء الوحدة محتلا المركز الثامن في جدول ترتيب دوري روشن السعودي لعب حتي الآن أحدي عشر مباراة حقق الفوز في خمس مباريات وتعادل في مباراتين وخسر في أربع مباريات ويمتلك سبع عشر نقطة بينما الوحدة السعودي يحل ضيفًا على الأهلي السعودي يحتل الوحدة المركز السادس عشر في جدول ترتيب دوري روشن السعودي لعب الوحدة أحدي عشر مباراة حقق الفوز في مباراتين وتعادل في ثلاث مباريات وخسر في ست مباريات ويمتلك في تسع نقاط حتي الأن.

تشكيل الأهلي السعودي لمباراة الوحدة في دوري روشن السعودي

حراسة المرمى: إدوارد ميندي.

خط الدفاع: علي مجرشي، ميريح ديميرال، روجير إيبانيز، سعد بالعبيد.

خط الوسط الدفاعي: فرانك كيسييه، أليكساندر.

الدفاعي: فرانك كيسييه، أليكساندر. خط الوسط الهجومي: رياض محرز، روبرتو فيرمينو، جابري فيجا.

خط الهجوم: فراس البريكان.

تشكيل الوحدة السعودي المتوقع لمباراة الأهلي في دوري السعودي

حراسة المرمى: إجناثيو دي أروابرينا.

الدفاع: سعيد المولد، جواد اليميق، عبدالله الحافظ، بندر درويش.

الوسط: أليكساندرو كريتو، محمد المعكازي، كريغ جوديون، يوسف الأمين.

الهجوم: يحيى النجعي، أوديون ايجالو

ويسعي النادي الأهلي تحقيق نتيجة إيجابية خلال مباراة الوحدة في إطار الجولة الثانية عشر بدوري روشن السعودي.

موعد مباراة الأهلي السعودي والوحدة في دوري روشن السعودي

تبدأ مباراة الأهلي السعودي والوحدة مساء اليوم الجمعه الموافق 29 من شهر نوفمبر2024، في تمام الساعه السابعه مساءًا بتوقيت القاهرة ،والثامنة مساءًا بتوقيت المملكة العربية السعودية ، و9 مساءًا بتوقيت الإمارات العربية المتحدة.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والوحدة في دوري روشن السعودي

تذاع مباراة الأهلي والوحدة مساء اليوم الثلاثاء اس سي الرياضية السعودية عبر البث الحي الفضائي المشفر، وتعد القناة الناقل الحصري للمباراة وبطولة دوري روشن السعودي، ويعلق على المباراة فارس عوض ليكون معلقًا على أحداث المباراة.