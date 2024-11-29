نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة شراء هاتف ايفون 15 برو ماكس بالتقسيط وبخصم 1000 ريال في السعودية في المقال التالي

كتب محمد سعد – إذا كنت تبحث عن طريقة لشراء هاتف أيفون لكنك تجد أن سعر الهاتف مرتفع ولا تستطيع دفعه على دفعة واحدة، فيمكنك الآن الشراء من نون السعودية وتقسيط الهاتف على 4 دفعات من الموقع مباشرة وبكل سهولة من خلال تابي أو تمارا للتمويل، كما يمكنك استخدام تطبيق تابي للشراء من نون أو أي متجر أخر وتقسيط المبلغ غيغخم بناء على ما تم الاعلان عنه رسميا من الجهات المختصة .

طريقة شراء هاتف ايفون 15 برو ماكس من نون السعودية بالتقسيط

يمكنك بكل سهولة شراء من نون والدفع بالتقسيط على أربع دفعات، ولكن بشرط امتلاك بطاقة ائتمانية credit card ( بطاقة مشتريات)، وليست بطاقة خصم مباشر debit card، ويمكنك إتمام شراء الهاتف بالتقسيط عبر الخطوات التالية:

عند إتمام عملية الدفع اختر تابي أو تمارا.

أدخل بياناتك و بيانات البطاقة البنكية أو البطاقة الائتمانية.

عند إتمام الطلب سوف يتم خصم القسط الأول.

وسوف تصلك رسالة لتذكيرك بمواعيد دفع الدفعات المتبقية قبل موعد السداد بوقت قصير.

مواصفات هاتف iPhone 15 Pro Max من نون السعودية

يتميز هاتف أيفون 15 برو ماكس بهيكل مصنوع من التيتانيوم المستخدم وهي نفس المادة التي تستخدم في مجال الطيران والفضاء مع زر إجراء جديد كليًا لتتبع ميزتك المفضلة بسرعة، كما يتمتع iPhone 15 Pro Max بأطول تكبير بصري في iPhone على الإطلاق، ومن أهم مواصفات الهاتف:

نوع شريحة: شريحة نانو + شريحة الكترونية

نظام التشغيل: IOS

حجم ذاكرة الوصول العشوائي: 8 جيجا بايت

سعة البطارية: 4852 مللي أمبير

الذاكرة الداخلية: 256 جيجا

نوع العرض ديناميك: أموليد

حجم الشاشة: 6.7 بوصة

الكاميرا الأساسية بدقة: 48 ميجابكسل

الاسم اللون: تيتانيوم طبيعي

عدد النواة ثماني النواة (ثماني النواة)

نوع الكاميرا: كاميرا جيجا + كاميرا ثانوية

ضوء فلاش: إل إي دي

تحديث 120 هرتز

المواصفات السابقة هي مواصفات نسخة الشرق الأوسط من هاتف ايفون 15 برو ماكس، وقد لاقي الهاتف مراجعات جيدة من المستخدمين منذ نزوله إلى الأسواق، فالهاتف مصنوع من مادة التيتانيوم وهي نفس المادة التي تدخل في صناعة الطائرات وهذا يجعل هيكله قوي وخفيف في نفس الوقت.

سعر هاتف ايفون برو ماكس 15 من نون

سعر الهاتف الأصلي على نون السعودية قبل الخصم 5699 ريال، لكن نون السعودية تقدم خصم قدره 1000 ريال، بحيث أصبح الهاتف الآن متاح بسعر 4699.00 ريال سعودي فقط، والتوصيل مجاني داخل المملكة وبسرعة كبيرة، وفي حالة اختيار التقسيط سوف يتم تقسيم المبلغ على 4 دفعات قيمة الدفعة 1174 ريال ولشراء الهاتف افتح تطبيق نون السعودية وفي خانة البحث اكتب آيفون 15 برو ماكس، سعة 256 جيجابايت، وسوف يظهر المنتج فقم بإتمام عملية الشراء.