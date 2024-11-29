بمميزات لا تقاوم وبطارية تدوم طويلاً .. مواصفات وسعر هاتف Oppo A79 5G في السعودية والامارات

عدن – كتب محمد سعد – أعلنت شركة أوبو مؤخرًا عن مواصفات هاتف Oppo A79 5G والسعر في مصر والسعودية، حيث يعد هذا الهاتف من أرخص الهواتف التي أنتجتها أوبو والتي تدعم شبكات الجيل الخامس، كقوعض بناء على ما تم الاعلان عنه رسميا من الجهات المختصة

حيث يعمل الهاتف من خلال معالج قوي من شركة ميديا تيك، وبطارية ذات سعة كبيرة 5000 مللي أمبير، وكاميرا خلفية مزدوجة، وقد تم طرحه في الأسواق باللون الأسود واللون البنفسجي فقط، ويمكننا التعرف عن باقي مواصفاته بالتفصيل من خلال تصفح التالي .

مواصفات هاتف Oppo A79 5G المواصفات التفاصيل المعالج معالج الهاتف من شركة ميديا تيك، نوعهDimensity 6020، ويعمل بتكنولوجيا نانو 6، والمعالج الرسومي من النوع Mali-G57 MC2. التخزين/الرام ذاكرة الهاتف الصلبة بحجم 256 جيجا بايت، والذاكرة العشوائية 8 جيجا بايت. يدعم الهاتف زيادة المساحة التخزينية من خلال كارت ميموري. الكاميرا الكاميرا الأمامية تعمل بدقة 8 ميجا بكسل، وهي كاميرا السيلفي. فرصة مذهلة للشراء … بأقل من 20 ألف احصل على سيارة تويوتا كورولا نظيفة في السعودية شركة عمانتل تعلن عن وظائف شاغرة لحملة البكالوريوس لهذه التخصصات .. هنا رابط التقديم الكاميرا الخلفية هي كاميرا ثنائية، الأولى تعمل بدقة 50 ميجا بكسل، والثانية تعمل بدقة 2 ميجا بكسل. الشاشة الشاشة نوعها IPS LCD، مساحتها 6.72 إنش، تأتي بثقب في المنتصف، جودتها 1080×2400 بكسل، والسطوع 680 شمعة. نظام التشغيل الهاتف يعمل بنظام تشغيل أندرويد 13، وواجهة أوبو ColorOS 13.1. البطارية بطارية الهاتف سعتها 5000 مللي أمبير، يدعم الشحن السريع بقوة 33 وات. الأمان/الحماية الهاتف مدعوم بمستشعر البصمة، وخاصية التعرف على الوجه. Show more