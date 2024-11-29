تعرف على سعر ومواصفات oppo find x8 pro الإصدار الجديد 2024 – 2025

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عدن – محمد سعد – أطلقت شركة أوبو مؤخرا هاتف Oppo Find X8 Pro الجديد الذي جذب اهتماما واسعا في الآونة الأخيرة بفضل مواصفاته المتطورة التي تجعله ينافس بقوة العديد من الهواتف الشهيرة في السوق، نقبضث بناء على ما تم الاعلان عنه رسميا من الجهات المختصة

حيث يأتي الهاتف مزودا بمعالج قوي يضمن أداءا استثنائيا في جميع الاستخدامات وهو من المهام اليومية إلى التطبيقات الثقيلة إضافة إلى ذلك، يحتوي الهاتف على بطارية ضخمة بسعة 5910 مللي أمبير مما يسمح للمستخدمين استخدام الهاتف لفترات طويلة دون الحاجة للشحن المتكرر .

مواصفات هاتف Oppo Find X8 Pro

إليكم مواصفات هاتف Oppo Find X8 Pro في الجدول التالي:

المواصفات التفاصيل المعالج Mediatek Dimensity 9400 بتكنولوجيا 3 نانو مع معالج رسومي Immortalis-G925 التخزين 1 تيرابايت (UFS 4.0) مع 16 جيجا بايت رام (LPDDR5X) (الإصدار الرابع) الكاميرا كاميرا خلفية رباعية: 50 ميجا بكسل (F/1.6) مع مستشعر سوني LYT-808

50 ميجا بكسل (F/2.6) مع مستشعر سوني IMX-882 و دعم زوم 3X

50 ميجا بكسل (F/4.3) مع مستشعر سوني IMX-858 ودعم زوم 6X وديجتال حتى 120X

50 ميجا بكسل (F/2.0) للتصوير الواسع كاميرا أمامية: 32 ميجا بكسل (F/2.4) شركة عمانتل تعلن عن وظائف شاغرة لحملة البكالوريوس لهذه التخصصات .. هنا رابط التقديم تعرّف على أقوى هاتف مقاوم للكسر مدعوم بالذكاء الاصطناعي .. بهذا السعر في الكويت مع هدية مجانية الشاشة شاشة LTPO AMOLED بحجم 6.78 إنش، دقة 1.5K (1264×2780 بكسل)، معدل تحديث 1-120Hz، سطوع 4500 شمعة، HDR10+، Dolby Vision، حماية Corning Gorilla Glass Victus 2 نظام التشغيل Android 15 مع واجهة ColorOS 15 البطارية بطارية سعة 5910 مللي أمبير، تدعم الشحن السريع 80 واط والشحن اللاسلكي 50 واط

سعر هاتف Oppo Find X8 Pro

سعر هاتف Oppo Find X8 Pro متوقع أن يكون مرتفعا نظرا للمواصفات المتطورة التي يحتوي عليها وللاطلاع عليها بعد معرفة المواصفات الهامة للهاتف وإليكم السعر: