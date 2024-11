جامعة عجمان تعلن عن توفر 41 وظيفة أكاديمية وإدارية لهذه التخصصات .. انقر هنا للتقديم

أعلنت جامعة عجمان، عن فتح باب التقديم لشغل الوظائف التالية: بلتهج بناء على ما تم الاعلان عنه رسميا من الجهات المختصة

أستاذ مشارك/مساعد في تحليل البيانات .

مسؤول أول للفعالية المؤسسية (للمواطنين الإماراتيين فقط).

مدير المكتب (يفضل للمواطنين الإماراتيين).

أستاذ مشارك/كامل في التسويق – كلية إدارة الأعمال.

أستاذ مساعد/مشارك في المالية – كلية إدارة الأعمال.

منسق الميزانية (للمواطنين الإماراتيين فقط).

مساعد مدرس / مدرس (مواطن إماراتي).

أستاذ مساعد / باحث مشارك (مركز أبحاث البيئة المبنية الصحية والمستدامة).

أستاذ مساعد / مشارك في الرياضيات التطبيقية – كلية العلوم الإنسانية والعلوم.

محاضر / أستاذ مساعد / مشارك – التصميم الداخلي – كلية العمارة والفنون والتصميم.

أستاذ مساعد / مشارك في الهندسة الميكانيكية – كلية الهندسة وتكنولوجيا المعلومات.

أستاذ مشارك / مساعد في نظم المعلومات – كلية الهندسة وتكنولوجيا المعلومات.

سكرتير (مواطن إماراتي).

أستاذ مساعد / أستاذ مشارك في علم الأحياء الدقيقة – كلية الطب.

أستاذ مساعد / أستاذ مشارك في الصحة العامة وعلم الأوبئة وطب المجتمع – كلية الطب.

أخصائي دعم تكنولوجيا المعلومات (مواطن إماراتي).

أستاذ مساعد في علم الأمراض – كلية الطب.

To apply for this job please visit aujobs.ajman.ac.ae.