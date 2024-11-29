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جامعة عجمان تعلن عن توفر 41 وظيفة أكاديمية وإدارية لهذه التخصصات .. انقر هنا للتقديم

جامعة عجمان تعلن عن توفر 41 وظيفة أكاديمية وإدارية لهذه التخصصات .. انقر هنا للتقديم
جامعة عجمان تعلن عن توفر 41 وظيفة أكاديمية وإدارية لهذه التخصصات .. انقر هنا للتقديم
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بواسطةمحمد سعد آخر تحديث

أعلنت جامعة عجمان، عن فتح باب التقديم لشغل الوظائف التالية: بلتهج بناء على ما تم الاعلان عنه رسميا من الجهات المختصة

  • أستاذ مشارك/مساعد في تحليل البيانات .
  • مسؤول أول للفعالية المؤسسية (للمواطنين الإماراتيين فقط).
  • مدير المكتب (يفضل للمواطنين الإماراتيين).
  • أستاذ مشارك/كامل في التسويق – كلية إدارة الأعمال.
  • أستاذ مساعد/مشارك في المالية – كلية إدارة الأعمال.
  • منسق الميزانية (للمواطنين الإماراتيين فقط).
  • مساعد مدرس / مدرس (مواطن إماراتي).
  • أستاذ مساعد / باحث مشارك (مركز أبحاث البيئة المبنية الصحية والمستدامة).
  • أستاذ مساعد / مشارك في الرياضيات التطبيقية – كلية العلوم الإنسانية والعلوم.
  • محاضر / أستاذ مساعد / مشارك – التصميم الداخلي – كلية العمارة والفنون والتصميم.
  • أستاذ مساعد / مشارك في الهندسة الميكانيكية – كلية الهندسة وتكنولوجيا المعلومات.
  • أستاذ مشارك / مساعد في نظم المعلومات – كلية الهندسة وتكنولوجيا المعلومات.
  • سكرتير (مواطن إماراتي).
  • أستاذ مساعد / أستاذ مشارك في علم الأحياء الدقيقة – كلية الطب.
  • أستاذ مساعد / أستاذ مشارك في الصحة العامة وعلم الأوبئة وطب المجتمع – كلية الطب.
  • أخصائي دعم تكنولوجيا المعلومات (مواطن إماراتي).
  • أستاذ مساعد في علم الأمراض – كلية الطب.

 

To apply for this job please visit aujobs.ajman.ac.ae.

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