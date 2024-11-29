وإمكانيات رائعة اسعار اقتصادية .. مواصفات جوال Xiaomi Poco C75 في الامارات

عدن – كتب محمد سعد – يتميز هاتف Xiaomi Poco C75 كغيره من الهواتف التي تطلقها شركة شاومي، بعدد من الميزات التي تجعله من أبرز الخيارات في الفئة الاقتصادية، حيث يتميز تصميمه وأداء بطاريته بصفات قوية ومميزة، وذلك بجانب أنه يأتي ضمن أرخص هواتف في عام 2024، والآن دعونا نتعرف على تفاصيل الهاتف بشكل كامل، من حيث التصميم والأداء والمعالج والكاميرات، وأيضا كم سعره في مصر والدول العربية لافسع بناء على ما تم الاعلان عنه رسميا من الجهات المختصة

هاتف Xiaomi Poco C75

هل تبحث عن هاتف ذكي يجمع بين الأداء القوي والميزانية المحدودة؟ قد يكون Xiaomi Poco C75 هو الخيار الأمثل لك . هذا الهاتف الذكي الجديد من شاومي يقدم مزيجًا رائعًا من المواصفات والميزات بسعر لا يصدق، مما يجعله منافسًا قويًا في فئته السعرية، وهذه أبرز مواصفاته:

تصميم هاتف شاومي بوكو سي 75

من حيث التصميم، يعتبر البوكو سي 75 من أفضل الهواتف في فئته السعرية، حيث يتميز بظهر مميز مع تموجات تشبه الصخور أو الأمواج، والتي تتغير ألوانها عند انعكاس الضوء عليها، فيما يتسم الظهر بخامة زجاجية رائعة، بينما الإطار مصنوع من البلاستيك، مما يعطي شعوراً بالفخامة عند الإمساك بالهاتف.

وقد تم تصميم الكاميرات الخلفية بشكل دائري وغير بارز بشكل كبير، مما يضيف لمسة جمالية للهاتف. كما يتوفر الهاتف باللون الذهبي الذي يميل إلى الفضي، بالإضافة إلى الألوان الأخرى مثل الأسود والأخضر، وزن الهاتف 211 جرامًا بسُمك 8.2 ملم، ورغم وزنه، لا تواجه صعوبة في استخدامه بيد واحدة.

مواصفات الشاشة

يأتي الهاتف بشاشة من نوع IPS LCD بحجم 6.88 بوصة (تقريباً 6.9 بوصة)، مع دقة HD+، ورغم أن دقة الشاشة قد تكون منخفضة قليلاً مقارنة ببعض الهواتف في نفس الفئة، إلا أن معدل التحديث 120 هرتز يضيف سلاسة كبيرة في التمرير والتنقل بين التطبيقات.

أيضا سطوع الشاشة يصل إلى 600 شمعة، وهو جيد في الاستخدام اليومي، بينما الألوان تبدو حية وجيدة، قد يلاحظ المستخدم بعض التموجات أثناء مشاهدة الفيديوهات، ولكن هذه ليست مشكلة كبيرة في هذه الفئة السعرية.