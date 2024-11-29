رابط اصدار فيزا تركيا من الكويت

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عدن – كتب محمد سعد – رابط حجز موعد فيزا تركيا من الكويت gatewayinternational .com.tr يقود الى بوابه حجز المواعيد في المركز المعتمد عليه لإصدار تأشيرات تركيا من الكويت، وسوف نعرض لكم فيما يلي من خطوات حجز موعد فيزا تركيا من الكويت مع وضع الرابط الإلكتروني الخاص بالخدمة عدمخل بناء على ما تم الاعلان عنه رسميا من الجهات المختصة .
رابط حجز موعد فيزا تركيا من الكويت gatewayinternational.com.tr
سوف نعرض لكم رابط حجز موعد فيزا تركيا من الكويت وطرق الدخول إله وهو ما يلي:
- يمكنك الانتقال إلى صفحة حجز موعد فيزا تركيا من الكويت عبر الرابط com مباشراً من هنا.
- حيث يتم النقر على المدرج للدخول الى موقع حجز فيزا تركيا من الكويت ثم الانتقال الى بوابه حجز المواعيد في مراكز الدوري التأشيرات المعتمد.
خطوات حجز موعد فيزا تركيا من الكويت
يتم حجز موعد لإصدار فيزا تركيا من الكويت في اتباع هذه الخطوات:
- الدخول إلى صفحة حجز موعد فيزا تركيا من الكويت.
- ثم تقوم بالنقر على المرفق في الصفحة، تحديد اللغة الإنجليزية في الرسالة الظاهرة لبدء حجز الموعد.
- تقوم بتحديد دولة الكويت من القائمة المنسدلة.
- اختيار مركز “السفارة التركية في الكويت” من القائمة المنسدلة.
- ونقوم بالنقر على مربع “نعم أريد أن اختار هذه المهمة” والتي تقوم باللون الأخضر.
- بعدها نقوم بالضغط على خيار Application For Foreigners Visa Pre.
- وبعد ذلك نقوم بالضغط على Agency Website الدخول الى موقع الوكالة.
- بعد ذلك نقوم بتحديد دولة الكويت من قائمة الدول، التي تظهر أمامك في الجزء الأيمن.
- الانتقال الى أيقونة Appointment Create An.
- ثم الضغط على مربع Visa Center داخل الأيقونة.
- بعد ذلك تحديد الطرق المتاحة للحجز موعد مركز إصدار فيزا تركيا وهذه الطرق تكون:
- الحجز في المركز: مدينة الكويت، شارع جابر المبارك، برج سنابل البابطين، الدور الأرضي.
- تقوم بالحجز عن طريق الاتصال الهاتفي، 22062100.
- الحجز عن طريق الرابط الإلكتروني.
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