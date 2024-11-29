نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تعرّف على أقوى هاتف مقاوم للكسر مدعوم بالذكاء الاصطناعي .. بهذا السعر في الكويت مع هدية مجانية في المقال التالي

كتب محمد سعد – تكشف شركة HONOR، اليوم الخميس، عن أقوى هاتف مقاوم للكسر مدعوم بالذكاء الاصطناعي الخاصة بها، HONOR X9c مع مقاييس عالية لتحمل الضغط والصدمات عنبمق بناء على ما تم الاعلان عنه رسميا من الجهات المختصة .

الهاتف الجديد يأتي ضمن سلسلة هواتف X، وبعد نجاح هاتفي HONOR X9a و HONOR X9bفي تقديم تجربة هاتف قوي يتحمل أقسى اختبارات المتانة، تواصل هذه السلسلة إبهارنا بميزاتها المتينة.

مع كل إصدار جديد، تواصل HONOR عملها على تعزيز المتانة، ما يعكس التزامها كعلامة تجارية تركز على سلوك الإنسان وتفهم حاجة المستهلكين إلى هاتف يمكنه تحمل التآكل والتلف، فضلاً عن مقاومة الماء والسقوط والحرارة.

الجيل الجديد من تصميم HONOR المقاوم للسقوط

هاتف HONOR X9c الجديد بأحدث تصميم HONOR المقاوم للسقوط، الذي يمكنه مقاومة السقوط من ارتفاع يصل إلى مترين، ما يحافظ على سلامة الهاتف أثناء السقوط العرضي.

كما يوفر الزجاج المقاوم للخدش والدرع الخلفي حماية قوية من جميع الجوانب. بالإضافة إلى ذلك، يوفر التصميم المنحني الخاص حماية ثلاثية الأبعاد للزوايا، ما يحمي الهاتف من الصدمات من أي زاوية.كذلك، يتميز الجهاز بمقاومة مُحسنة للخدش، ما يجعله صامدًا أمام التحديات اليومية مثل المفاتيح والعملات المعدنية دون حدوث أضرار.

سواء واجه أسطحًا صلبة مثل الرخام أو الأرض المتحجرة أو حتى الأسفلت. تم تصميم هذا الهاتف الذكي لتحمل قسوة الحياة اليومية، ليبقى سليمًا وعمليًا بالكامل بغض النظر عن التحدي.

قدرات تحمل فائقة لدرجات الحرارة المرتفعة

يعاني عدد من مستخدمي الهواتف الذكي في الدول العربية من ارتفاع درجة حرارتها بشكل مبالغ فيه خلال فصل الصيف، نظرًا لاختلاف المناخ بين دولنا العربية والدول الأخرى، خاصة في شهري يوليو وأغسطس. وتضع HONOR ذلك في اعتبارها ضمن حرصها على تلبية احتياجات المستخدمين وبيئاتهم.

لذلك زودت الشركة بطارية هاتفها الجديد بطبقة واقية تعمل مع نظام إدارة الطاقة من HONOR للحماية من درجات الحرارة المرتفعة، وزيادة الأمان مع الاستخدام المكثف للهاتف في الصيف.

ومع ارتفاع درجة الحرارة، يحافظ هذا التصميم على فصل الأجزاء الإيجابية والسلبية للبطارية، لمزيد من الحماية والأمان.

كما تتضمن البطارية تقنية مراقبة درجة الحرارة متعددة النقاط التي تضبط استراتيجية الشحن بذكاء بناءً على اختلافات درجة الحرارة، ما يزيد من الأمان أثناء الاستخدام. وليست درجات الحرارة المرتفعة فقط التي يُمكن للبطارية تحملها، حيث تتحمل البطارية كذلك درجات الحرارة المنخفضة حتى -30 درجة مئوية.

فمع نطاق تشغيل يتراوح من -30 درجة مئوية إلى 55 درجة مئوية، تعمل البطارية بشكل جيد في الظروف الصعبة، وتوفر ما يصل إلى 30 ساعة من المكالمات الصوتية عند 55 درجة مئوية، ما يُظهر قدرتها على التحمل حتى في البيئات شديدة الحرارة.

بشكل مُذهل، يمكنك إجراء مكالمات صوتية أو مشاهدة مقاطع فيديو عبر HONOR X9c في درجة حرارة تصل إلى 55 درجة مئوية، وسيعمل الجهاز بشكل آمن في الظروف الحارة!

مقاومة للماء لمزيد من الأمان والحماية

بالانتقال إلى قدرات مقاومة الماء، يتميز HONOR X9c بتصميم خاص مقاوم للماء بثلاث طبقات يحميه من الماء من جميع الجوانب. تحتوي الطبقة الأولى على حلقة مقاومة للماء من الخارج، وتغلق الطبقة الثانية الأجزاء الحساسة بالداخل، وتغطي الطبقة الثالثة المكونات الرئيسية بإحكام.

بفضل تصنيف IP65M لمقاومة الماء والغبار، لا داعي للقلق بشأن السقوط العرضي في الماء.تم اختبار هاتف HONOR X9c للعمل حتى بعد وضعه في الماء بعمق 25 سم لمدة تصل إلى 5 دقائق[7]، لذلك بالإضافة إلى ذلك، يُمكنك استخدام الهاتف بأيدً مُبللة دون قلق من الماء، وأيضًا ستستجيب الشاشة للمس بسلاسة.

سواء كنت على الشاطئ أو تمارس رياضة المشي لمسافات طويلة أو تقوم فقط بمهام حياتك اليومية، فإن هاتف HONOR X9c يدعمك. حيث تم تصميم هاتف HONOR X9c للمواقف اليومية، حيث أثبت مرونته ضد الصدمات العرضية وانسكاب السوائل والتآكل العام أثناء الأنشطة اليومية مثل التنقل والطهي. كما تم التحقق من صحة هاتف HONOR X9c من خلال شهادة SGS Five-Star ليتميز عن الهواتف الذكية الأخرى بحمايته ومتانته المتميزة.

في النهاية، يبدو أن HONOR تفوقت على نفسها مرة أخرى، ونجحت في تقديم هاتف قوي قادر على على مواجهة الظروف القاسية والعمل بسلاسة مع التحديات اليومية وحتى التحديات الصعبة. ما يجعل HONOR X9c خيارًا مثالية لمحبي المغامرة والسفر، أو الذين يعملون في ظروف قاسية، وحتى المستخدم العادي الذي يبحث عن هاتف قوى قادر على الصمود.

الألوان، السعر، والتوافر

تلبيةً لتنوع أذواق المستخدمين، يتوفر HONOR X9c بثلاثة ألوان جذابة: برتقالي مُشرق، تيتانيوم أسود، وأخضر سماوي. يتوفر الهاتف الآن للشراء بسعر (109 دينار كويتي)، ويتضمن على هدية مجانية سماعة أذن HONOR Choice Earbuds X5 وضمان مجاني 365 يومًا ضد الحوادث.