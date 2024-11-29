تعلن جامعة عجمان في عمان عن حاجتها إلى أعضاء هيئة التدريس في 24 تخصصا : اليكم رابط التقديم

عدن – كتب محمد سعد – تعلن جامعة عجمان، بدولة سلطنة عمان، عن حاجتها إلى أعضاء هيئة التدريس في 24 تخصصا، وعلى الراغبين في الحصول على وظائف جامعة عجمان، التقديم من خلال موقع جامعة عجمان، على شبكة الانترنت دظهدط بناء على ما تم الاعلان عنه رسميا من الجهات المختصة .
التخصصات المطلوبة في وظائف جامعة عجمان
أستاذ مساعد/مشارك في الرياضيات التطبيقية
محاضر/أستاذ مساعد/أستاذ مشارك – التصميم الداخلي
مساعد زائر / أستاذ مشارك في الصحة العقلية
مساعد زائر / أستاذ مشارك في التربية (المناهج وطرق تدريس العلوم)
أستاذ مساعد / مشارك في علم النفس الإرشادي
أستاذ – التشريح
أستاذ مساعد/مشارك في الهندسة المعمارية
أستاذ مشارك / مساعد في نظم المعلومات
أستاذ مساعد / مشارك في علم الأحياء الدقيقة
أستاذ مساعد/ مشارك في الصحة العامة وعلم الأوبئة وطب المجتمع
أستاذ مساعد في علم الأمراض
مساعد سريري / أستاذ مشارك في طب الأسرة
أستاذ مشارك / مساعد في جراحة الفم والوجه والفكين
أستاذ مساعد/مشارك/أستاذ في التسويق الرقمي
وظيفة أستاذ مشارك / مساعد في علم التشريح البشري
محاضر/أستاذ مساعد في الإحصاء
أستاذ مساعد / مشارك أو أستاذ كامل في علم الاجتماع
أستاذ مساعد / مشارك في علم النفس / علم النفس السريري
أستاذ مساعد/مشارك في الهندسة المعمارية
أستاذ مساعد في علم الأدوية
أستاذ مشارك / مساعد في تكنولوجيا المعلومات
أستاذ مشارك / مساعد في تحليل البيانات
أستاذ مشارك/أستاذ التسويق
أستاذ مساعد/مشارك في التمويل
طريقة التقديم على وظائف جامعة عجمان
وعلى الراغبين في الحصول على وظائف جامعة عجمان، التقديم من خلال موقع جامعة عجمان، على شبكة الانترنت، من خلال هذا الرابط.. اضغط هناااااااااا.