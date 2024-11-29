تعلن جامعة عجمان في عمان عن حاجتها إلى أعضاء هيئة التدريس في 24 تخصصا : اليكم رابط التقديم

عدن – كتب محمد سعد – تعلن جامعة عجمان، بدولة سلطنة عمان، عن حاجتها إلى أعضاء هيئة التدريس في 24 تخصصا، وعلى الراغبين في الحصول على وظائف جامعة عجمان، التقديم من خلال موقع جامعة عجمان، على شبكة الانترنت دظهدط بناء على ما تم الاعلان عنه رسميا من الجهات المختصة .

التخصصات المطلوبة في وظائف جامعة عجمان

أستاذ مساعد/مشارك في الرياضيات التطبيقية

محاضر/أستاذ مساعد/أستاذ مشارك – التصميم الداخلي مساعد زائر / أستاذ مشارك في الصحة العقلية مساعد زائر / أستاذ مشارك في التربية (المناهج وطرق تدريس العلوم) أستاذ مساعد / مشارك في علم النفس الإرشادي