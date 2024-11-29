نتائج بطولة PFL MENA .. عبدالله القحطاني يرفع علم السعودية عاليًا والدفراوي يُشرف المصريين

عدن – كتب محمد سعد – تعرف على نتائج بطولة PFL MENA للفنون القتالية المختلطة والتي أقيمت مساء اليوم الجمعة على ملعب جامعة الملك سعود بالمملكة العربية السعودية ضمن فعاليات موسم الرياض، والتي استطاع المقاتلين السعوديين فيها أن يحققوا نتائج قياسية، حيث استطاع المقاتل السعودي عبدالله القحطاني أن يصبح أول بطل PFL في الشرق الأوسط لوزن الريشة بالضربة القاضية من أول جولة في النزال بينه وبين المغربي مروان بلكويط، كما استطاع المصري عمر الدفراوي أن ينتصر على الكويتي محمد الأقرع بالضربة القاضية والتي تعتبر مفاجأة العرض.

انتصر الإيراني محسن محمد صيفي على اللبناني جورج عيد بقرار الحُكام ليُصبح بطل PFL Mena للوزن الخفيف وجائزة مالية بقيمة 100 ألف دولار أمريكي.

العراقي علي طالب ينتصر على المغربي رشيد الحزومي بالضربة القاضية في الجولة الأولى من النزال، ليُصبح بطل PFL MENA لوزن الديك وجائزة مالية بقيمة 100 ألف دولار.

المقاتلة السعودية هتان السيف تقضي على الجزائرية ليليا عثماني (TKO) في الجولة الثانية من النزال بعد أداء أكثر من رائع في وزن الذرة للسيدات.

انتصار المصري عمر الدفراوي على الكويتي محمد الأقرع بالضربة القاضية لتكون هذه الهزيمة الأولى في سجل الكويتي، كما أصبح الدفراوي بطل PFL MENA لوزن الوسط.

في الحدث الرئيسي استطاع المقاتل السعودي عبدالله القحطاني أن يقضي على المغربي مروان بلكويط من أول جولة من النزال، ليصبح بطل PFL MENA لوزن الريشة مع مكافأة مالية 100 ألف دولار.

من الجدير بالذكر أنه سيقام صباح يوم الأحد القادم عرض سيرفايفر سيريس 2024 التابع لاتحاد WWE في كندا.

القنوات الناقلة لبطولة PFL

انتهت مباريات المقاتلين من الشرق الأوسط، والآن يتم إذاعة مباريات فنون قتالية مختلطة مثيرة ورائعة لمقاتلين من حول العالم، يمكن متابعة مباريات بطولة PFL عبر قناة SSC 3 HD المشفرة بالتلفاز، بالإضافة إلى منصة Shahid VIP رقميًا عبر الهاتف، وهذه الطرق غير مجانية حيث يتتطلب دفع اشتراك شهري نظير المشاهدة والاستمتاع بالمحتوى المُقدم.