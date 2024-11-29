نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مش هتشتري من العطار تاني .. طريقة زراعة الرزماري من البذور بكل احترافية وبأقل التكاليف من البداية حتى الحصاد في المقال التالي

كتب محمد سعد – تعتبر زراعة نبات الروزماري من أهم ما تبحث عنه الكثير من ربات البيوت ممن ترغب في الحصول على نبات الروزماري بصفة مستمرة وتوفيره في المنزل، ولأن طريقة زراعته بسيطة فمن الممكن أن تتبع تلك الخطوات المقبلة التي من الممكن أن تساعد على زراعة نبات الروزماري بكل سهولة، إذ يعتبر هذا النبات واحد من أهم النباتات العطرية المميزة، وفيما يأتي نتعرف على طريقة زراعته وأهم متطلبات الزراعة نوضحها فيما يأتي.

طريقة زراعة الرزماري

الروزماري أو نبات إكليل الجبل واحد من النباتات المميزة العطرية، ويعتبر نوع مميز من التوابل التي تضاف على اللحوم المشوية فتكسبها الطعم المميز، ويستخدم أيضا هذا النوع من النباتات في عمل الكثير من الوصفات التجميلية التي من الممكن أن تتبع حتى يزيد طول الشعر، ويصبح أكثر كثافة وحيوية، لذا هناك بحث بستمرار عن معرفة كيفية زراعته، وهو ما نتابعه من خلال الآتي.

متطلبات زراعة الروزماري

إصيص للزراعة.

ماء للري.

بذور أو شتلات نبات الروزماري.

تربة جيدة التصريف.

كمية مناسبة من نوعية السماد العضوي الملائمة.

خطوات زراعة الروزماري

يجب أن يحضر إصيص الزراعة الملائم ومن ثم يتم تنظيفه جيدا حتى يصبح جاهز على الاستخدام.

يجب أن يتم توفير كمية التربة اللازمة للزراعة، ومن ثم يتم وضعها وتوزيعها في داخل إصيص الزراعة وذلك لتكون متاحة لبدء غرس البذور أو الشتلات، ولكن بعد رش الإصيص بالقليل من الماء قبل أن يتم وضع التربة وخلط الماء مع التربة.

يجب أن يتم غرس كمية البذور المتواجدة على مسافات متباعدة ومتساوية ما بين كل بذرة، وكل صف من البذور وآخر.

يتم بعد ذلك رش كمية أخرى من التربة ويجب أن تكون مخلوطة بكمية مناسبة من الماء مع كمية من السماد العضوي، وذلك حتى تتم تغذية النبات طوال مرحلة إزهاره وإنباته.

يتم بعد ذلك رش القليل من الناء ويترك نبات الروزماري في مكان مشمس ويفضل ترك الإصيص في شرفة المنزل، ويكون مغطى في بداية الزراعة بغطاء مثقب من البلاستيك، يجب الحرص على تعريض النبات للضوء لأطول فترة ممكنة.