هتبقى منورة وزي الفل .. طريقة تنظيف المراتب والمخدات من الأصفرار والبقع الصعبة بمكون ملوش مثيل

عدن – كتب محمد سعد – تحتاج المراتب والمخدات بشكل دائم إلى الاعتناء والتنظيف المستمر حتى نحصل عليها نظيفة ومعقمة حيث أنها لا بد وأن تكون طوال الوقت نظيفة، ومع قضاء أغلب الأوقات في المنزل في فصل الشتاء وبقاء الأطفال على السرائر لفترات طويلة فقد تتعرض المراتب للاتساخ، ولذلك نتعرف من خلال ما يأتي على أسرع الطرق الممكنة التي تسهل من إزالة أي بقع على المراتب أو المخدات وتعقيمها لتبدو نظيفة ومعقمة دائما.

تنظيف المراتب والمخدات

توجد أكثر من طريقة من الممكن أن تتبع من أجل التخلص بشكل سريع من أي بقع عرق أو رطوبة متواجدة على المراتب أو المخدات، ومن الممكن أن تتبع تلك الطرق المقبلة التي تسهل من إزالة أي علامات اصفرار عليها، وأهم خطوات التنظيف نتعرف عليها من خلال ما يأتي:

أولا لا بد من تنظيف المرتبة أو المخدة من أي غبار، ومن ثم يجب أن يتوفر لديك الخل الأبيض مع مكون صودا الخبز.

لا بد من استعمال الكربوناتو والذي يعتبر المادة الفعالة التي تسهم في إزالة البقع والتعقيم أيضا.

يتم رش الخل على مواضع البقع في المرتبة أو المخدة.

لا بد من نثر كمية الكربوناتو وترك المكونين حتى يتفاعلان بشكل جيد على سطح المخدة أو المرتبة.

لا بد من استخدام القليل من الماء مع الصابون السائل وفرك مواضع البقع باستعمال قطعة من الاسفنج أو القماش حتى يزول أثر البقعة تماما.

يمكنك أن تقومي بتهوية المرتبة أو المخدة، وتعريضها للشمس بعد الانتهاء من التنظيف.

تنظيف المراتب بملح الليمون

اخلطي كمية مناسبة من ملح الليمون مع مادة معطر الغسيل ومسحوق غسيل أو منظف جل، مع ضرورة أن يتم تقليب تلك المكونات جيدا.

لا بد من توزيع الخليط على مواضع ظهور البقع ومن ثم يتم فرك مكان البقعة بشكل جيد إلى أن يختفي أثر البقعة تماما.

وتأكدي أن الاصفرار الموجود على قماش المرتبة أو المخدة قد زال تماما، ومن ثم يتم مسح أثر خلطة التنظيف وتهوية المرتبة جيدا، وتعريض المخدة للشمس.