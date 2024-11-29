نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الموارد البشرية توضح خطوات التسجيل في الضمان الاجتماعي 1446 في المقال التالي

كتب محمد سعد – حرصت الموارد البشرية على توضيح بعض الخطوات الهامة للتسجيل في الضمان الاجتماعي الجديد، وهذا حتى تساعد العديد من الأسر المحتاجة بالمملكة العربية السعودية لكي يعيشوا بشكل لائق كمواطن سعودي، وإليك الآن تفاصيل شاملة هو التسجيل في الضمان الاجتماعي الجديد خلال الآتي.

خطوات التسجيل في الضمان الاجتماعي المطور

سبق وعملت الموارد البشرية على توضيح أهم الخطوات التي يستطيع المواطن اتباعها، حتى يتمكن من تسجيل نفسه وأسرته على معاش الضمان الاجتماعي، وإليك الآن التفاصيل حول الأمر:

قم بالذهاب إلى الموقع الرسمي لوزارة الموارد البشرية.

تظهر لك صفحة قم بالضغط على مستخدم جديد.

يتم نقلك إلى صفحة فيها العديد من الأسئلة قم بالإجابة عنها.

ضف الآن الملحقات المطلوبة، ويجب أن تقوم برفعها حسب المواصفات التي يطلبها منك الموقع.

الآن قم بقراءة الشروط والأحكام حتى تعرف ما لك وما عليك، ثم أنقر للموافقة.

يحرص مسؤولي الضمان الاجتماعي على فرز جميع الطلبات على حدى، وهذا حتى يتمكنوا من التعرف ما إذا كانت المستندات الملحقة صحيحة أم لا، وهل البيانات التي تم وضعها صحيحة، وهذا لكي يتأكدوا إذا كانوا مستحقين للحصول على معاش الضمان أم لا.

الاستعلام عن الضمان الاجتماعي المطور

إذا قمت بالتسجيل واتباعك للخطوات السابقة عليك الانتظار لمدة من أسبوعين إلى ثلاث أسابيع بحد أقصى عشرين يومًا تقريبًا، وهذا لتتحقق من الاهلية في نظام الضمان الاجتماعي المطور، كل ما عليك فقط لتتعرف إذا كنت من المقبولين أم لا تعرف عبر الآتي:

قم بالذهاب إلى موقع الوزارة لتحقق من أهليتك.

سجل الدخول باستخدام اسم المستخدم وكلمة المرور.

سيتم نقلك إلى بوابة النفاذ الوطني الموحد.

قم بالنقر على خيار الاستعلام عن نتائج الأهلية في القائمة الرئيسية، ومنها تقوم بكتابة البيانات المطلوبة.

أنقر على استعلام، وسيتم الإجابة عن سؤالك ما إذا كنت من المقبولين وستحصل على الراتب في الشهر المقبل أم لا.

كيف أعرف أني مؤهلة بالضمان الاجتماعي؟

يمكنك التعرف على ما إذا كنت مؤهل أم لا بطرق إضافية مثلا الاتصال على مركز رعاية المستفيدين على رقم 19996 وهذا الرقم خدمته أربع وعشرين ساعة طوال أيام الأسبوع.