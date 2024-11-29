شكرا لاهتمامكم بخبر عن خلي حمامك منور.. طريقة تنظيف البانيو من الاصفرار والبقع الصعبة بمكون ميخطرش على بالك هترجع كأنها جديدة على موقع سعودي 24.

عدن – محمد سعد – يتعرض البانيو لآثار الاصفرار والبقع وهذا ما يجعل كل ربة منزل تبحث عن طرق إزالة بقع الاصفرار وبقايا آثار قطرات الماء وآثار رغاوي الصابون، ولذلك نتحدث على أهم ما يمكن أن يتبع من خطوات بسيطة تسهل من إزالة أي اصفرار أو آثار بقع تبدو على سطح حوض الاستحمام حيث توجد أكثر من طريقة من الطرق الفعالة في تنظيف البانيو تماما من أي آثار للجير والاصفرار.

تنظيف البانيو من الاصفرار

تعتبر طرق تنظيف البانيو التي تعتمد على المواد المطهرة من بين أكثر المكونات والمواد المنزلية الفعالة والممتازة في تأثيرها على البانيو لتنظيفه والتخلص من أي آثار من الجير أو أملاح الماء التي قد تترسب على جدران البانيو، ومن خلال ما يأتي نوضح أفضل الطرق الممكنة التي تسهل من إزالة بقع الجير أو الاصفرار.

خطوات تنظيف البانيو بالكلور

قومي بشطف البانيو بالماء فقط، مع ضرورة فتح نافذة الحمام قبل رش الكلور لابد من استعمال الكلور ورشه على البانيو وتركه فترة مناسبة ليساعد على التخلص من أي اصفرار بسهولة.

بعد ذلك قومي باستعمال الماء مع الصابون، مع استعمال ليفة مناسبة تساعد على التنظيف الجيد للبانيو دون ترك أي أثر للبقع أو الجير.

يمكنك بعد ذلك أن تقومي بغسل البانيو وتنظيفه جيدا.

لا بد من تجفيف البانيو من آثار التنظيف وتهوية الحمام جيدا.

تنظيف البانيو بالخل

يمكنك أن تقومي باستعمال الخل الأبيض الذي يساعد على إزالة أي رواسب وبقع على البانيو.

لا بد من رش الخل في كل مواضع البقع.

يمكنك نثر بيكربونات الصوديوم بعد ذلك والتي تساعد في إزالة كل البقع وآثار الاصفرار والجير.

يمكنك أن تستعمل ليفة التنظيف وفرك البانيو عدة مرات بالماء والصابون حتى يصبح نظيف وخالي من أي آثار للرواسب.

يمكنك بعد أن تقومي بإنهاء خطوات التنظيف أن تقومي بتجفيف البانيو بقطعة من الاسفنج أو القماش، ثم يتم فتح نافذة الحمام لتهوية المكان جيدا بعد الانتهاء من تنظيف حوض الاستحمام.