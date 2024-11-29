هتسوي اللحمة في دقائق .. مكون سري لتسوية اللحوم بدون حلة ضغط مهما كانت حجمها هتبقى زي الزبدة

عدن – كتب محمد سعد – اللحوم تحتاج بشكل كبير إلى فترة طهي طويلة على النار وهذا ما يجعل ربات البيوت تشتكين من طول فترة بقائها على البوتاجاز، ومن الممكن التخلص من هذه المشكلة وتسوية اللحم بكل سهولة بدون استخدام حلة الضغط، وذلك من خلال استعمال مكونات ومواد من المطبخ تسهل من خطوة التسوية، وتجعل اللحم لا يتطلب فترة طويلة على النار، ومن خلال السطور الآتية نوضح أهم الخطوات التي من الممكن أن تتبع حتى تتم تسوية اللحم دون حلة الضغط.

تسوية اللحوم بدون حلة ضغط

من السهل على ربات البيوت حل مشكلة عدم تسوية اللحوم بسرعة وذلك من خلال اتباع واحدة من الطرق المقبلة التي تيسر من طهي اللحم مع الاحتفاظ بنفس نكهته، كما أن تركه على النار لفترة أقل يجعل اللحم محتفظ بقيمته الغذائية دون أن تقل بسبب طول فترة بقاءه على النار، ومن الممكن أن تقومي بتسوية اللحم عن طريق استخدام مكون السكر وإليك كل الخطوات المطلوبة بالتفصيل.

ملعقة سكر لتسوية اللحوم

خطوات التسوية نتعرف عليها من خلال ما يأتي:

أولا يتم تقطيع اللحم وتشويحه مع الحبهان والمستكة.

أضيفي الماء ويجب أن يكون ساخن، واتركي المكونات تغلي على النار 5 د.

بعد ذلك أضيفي التوابل المطلوبة وملعقة واحدة صغيرة من السكر.

اتركي كل المكونات تغلي في قدر التسوية.

بعد ذلك يمكنك ترك اللحم على النار لأقل فترة حتى يتم طهي اللحم بكل سهولة وفي وقت أقل من المتوقع.

تسوية اللحوم بنوى البلح

نوى البلح أيضا يعتبر من الإضافات الممتازة التي من الممكن أن تستخدم لسرعة طهي وتسوية اللحم.

يمكنك أن تقومي بطهي اللحم وفق الطريقة التي تعتادي عليها ومن ثم يتم وضع من 3 ل 4 نوى من البلح أو التمر.

اتركي اللحم يغلي على النار ويتم وضع الملح في آخر مرحلة من التسوية.

يجب أن تضيفي التوابل والمنكهات المفضلة مع إمكانية إضافة شرائح البصل التي تساعد أيضا بما تحتوي عليه من نسبة سكر في سرعة تسوية اللحم وبكل سهولة.