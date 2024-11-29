نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الشروط وموعد السداد .. أسعار الحج السياحي 2025 في مصر وطريقة التقديم بالخطوات في المقال التالي

كتب محمد سعد – يعتبر سعر الحج السياحي 2025 من أبرز المواضيع التي تهم المواطنين المصريين الراغبين في أداء مناسك الحج، حيث يتابع العديد منهم تحديثات الأسعار مع اقتراب موسم الحج، ويتم تحديد تكلفة الحج السياحي بناءً على عدة عوامل، مثل فئات الخدمات المقدمة في كل برنامج حج، ومسافة السكن، والنقل، بالإضافة إلى تغييرات اقتصادية قد تطرأ على مستوى الأسعار.

تتنوع الأسعار حسب نوع البرنامج والخدمات المقدمة، وتوفر شركات السياحة مجموعة من الخيارات التي تتناسب مع مختلف الميزانيات والاحتياجات، سواء كانت برامج فاخرة أو اقتصادية أو برية حسب الفئات المختلفة:

برامج الحج خمس نجوم: 5 نجوم أ (حتى 250 متر من الحرم): 580 ألف جنيه 5 نجوم ب (حتى 1250 متر من الحرم): 520 ألف جنيه. برامج الحج الاقتصادي: اقتصادي أ (حتى 1250 متر): 295 ألف جنيه. اقتصادي ب (1250-2000 متر): 275 ألف جنيه. اقتصادي ج (مناطق مثل العزيزية والنزهة): 250 ألف جنيه. برامج الحج البري: بري أ (حتى 1250 متر): 260 ألف جنيه. بري ب (1250-2000 متر): 245 ألف جنيه. بري ج (مناطق مثل العزيزية والنزهة): 225 ألف جنيه.



وهذه الاسعار المذكورة لا تشمل تذاكر الطيران أو الباخرة لبرامج الحج البري، وتختلف باختلاف القرب من الحرم والخدمات المقدمة، مما يمنح المتقدمين خيارات متنوعة تلبي مختلف الاحتياجات.

ضوابط الحج السياحي 2025 للأفراد

كشفت وزارة السياحة والآثار عن الضوابط الخاصة بالحج السياحي لعام 2025 للأفراد، والتي تشمل الإجراءات التالية:

التسجيل عبر البوابة الإلكترونية للحصول على التأشيرات خارج الحصة المقررة.

إدخال البيانات وإصدار باركود.

البرنامج المتعاقد عليه يتوافق مع ضوابط السكن المعتمدة.

إجراءات عقد الحج والذي يشمل تفاصيل البرنامج وتوثيق إيصال الاستلام.

توفر مشرف في حال زيادة عدد الحجاج عن 10.

شروط السكن وتأكيد الحجز ضمن المسار الإلكتروني للمشاعر المقدسة.

طريقة التقديم على الحج السياحي في مصر

التقديم على الحج السياحي في مصر يتطلب اتباع خطوات محددة لضمان الحصول على التأشيرة والمشاركة في موسم الحج، وإليك طريقة التقديم بالتفصيل: