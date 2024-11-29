نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بسكويت أصابع الشوكولاتة … اعمليه ببيضة واحدة في دقائق وابهري أطفالك بجمال طعمه في المقال التالي

كتب محمد سعد – يبحث العديد من الأشخاص عن طريقة تحضير بسكويت أصابع الشوكولاتة، حيث تعد من السناكس المفضلة واللذيذة التي يعشقها الكثير من الأطفال، وتتميز بالطعم الشهي، بالإضافة إلى أنه يمكن تحضيرها في مدة زمنية قصيرة، كما يتطلب تحضيرها بعض المكونات البسيطة وغير المكلفة، لذلك سوف نقوم بتوضيح طريقة تحضير بسكويت أصابع الشوكولاتة لتقديمها مع إحدى المشروبات الباردة أو الساخنة مثل القهوة التركية أو الشاي الساخن، لذلك سوف نحرص على توضيح كافة التفاصيل في مقالنا بكل دقة.

طريقة عمل بسكويت أصابع الشوكولاتة

نظرًا لأن بسكويت أصابع الشوكولاتة تعتبر من السناكس اللذيذة والمفضلة لدى الكثير من الأشخاص، فإنه يتم البحث بشكل متزايد من قبل العديد من الأمهات بشأن معرفة طريقة تحضير بسكويت أصابع الشوكولاتة في المنزل بدلاً من شرائها بالمبالغ المكلفة، لذلك سوف نحرص على توضيح المكونات المستخدمة لذلك والتي تتمثل فيما يلي:

ملعقة واحدة من النشا.

ملعقة واحدة من حليب البودرة.

ملعقة كبيرة من البيكنج بودر.

كوب واحد من الحليب السائل.

بيضة واحدة.

ربع كوب من السكر البودرة.

ربع كوب من الزبدة.

رشة صغيرة من الملح.

كوبين كبيرين من الدقيق.

المكونات الخاصة لتحضير صوص الشوكولاتة

لكي نقوم بتحضير صوص الشوكولاتة يلزم أن نقوم بإحضار المكونات التالية:

رشة صغيرة من الفانيليا.

مكعبات من الشوكولاتة الخام.

ثلاث ملاعق من الكاكاو الخام.

نصف كوب من السكر البودرة.

كوب إلا ربع من الحليب.

نصف كوب من الزبدة.

طريقة التحضير

تتمثل طريقة تحضير أصابع البسكويت بالشوكولاتة بأنها تكون على النحو التالي:

نقوم في البداية بإحضار وعاء عميق، نحرص على نخل الدقيق والبيكنج باودر والملح والنشا معا والتقليب بشكل جيد. بعد ذلك نقوم بإضافة الحليب وخفق البيض جيدا ونحرص على إضافة الزبدة والفانيليا وتقليب كافة المكونات بشكل جيد. ثم نقوم بعد ذلك بإضافة كافة المكونات والاستمرار في التقليب للحصول على عجينة متماسكة. نقطع العجين إلى أصابع ونقوم بتحضير صينية مبطنة بكمية بسيطة من الزبدة، وبعد ذلك نرص أصابع البسكويت بها. يتم وضع الصينية في الفرن على درجة حرارة متوسطة، وبعد ذلك يتم إخراج البسكويت بعد النضج مباشرة ويترك جانبا حتى يبرد. بعد ذلك نغمس أصابع البسكويت في الشوكولاتة ويتم وضعها في الثلاجة حتى تتماسك.

طريقة عمل بسكويت أصابع الشوكولاتة بدون بيض

المكونات المطلوبة

1 كوب دقيق.

نصف كوب زبدة طرية بدرجة حرارة الغرفة.

ربع كوب سكر بودرة.

ربع كوب كاكاو بودرة.

1 ملعقة صغيرة من البيكنج بودر.

ربع ملعقة صغيرة من الملح.

1 ملعقة صغيرة فانيليا سائلة.

نصف كوب شوكولاتة مفرومة.

طريقة التحضير

سخني الفرن على درجة حرارة متوسطة، وفي وعاء عميق اخلطي الدقيق والكاكاو والبيكنج بودر والملح. في وعاء آخر عميق اخفقي الزبدة والسكر البودرة والفانيليا حتى يصبح الخليط كريمي. بعد ذلك ضيفي خليط الدقيق إلى خليط الزبدة بالتدريج واخلطي حتى تتكون عجينة متماسكة. بواسطة يديك أو باستخدام كيس حلواني شكلي العجينة إلى أصابع طويلة ورقيقة. رصي أصابع البسكويت في صينية فرن مبطنة بورق الزبدة، واتركي مسافة بين كل قطعة والأخرى. أدخلي الصينية في الفرن لمدة 15 دقيقة أو حتى يصبح لون البسكويت ذهبي. بعد أن يبرد البسكويت تماما، اغمسي البسكويت في الشوكولاتة المذابة للتزيين. يمكن حفظ البسكويت في وعاء محكم الغلق لمدة تصل إلى أسبوع في درجة حرارة الغرفة.

طريقة عمل أصابع البسكويت الشوكولاتة بالكراميل (تويكس منزلي)

مكونات عجينة البسكويت

كوب واحد من الدقيق.

ربع كوب من السكر البودرة.

نصف كوب من الزبدة اللينة.

ربع ملعقة صغيرة من الملح.

ملعقة صغيرة من الفانيليا.

للكراميل

نصف كوب من السكر البني.

نصف كوب من العسل.

نصف كوب من الكريمة الثقيلة.

نصف كوب من الزبدة اللينة.

ملعقة صغيرة من الفانيليا.

للتغطية

كوبان من الشوكولاتة الداكنة أو بالحليب (حسب الرغبة).

طريقة التحضير