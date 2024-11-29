شكرا لاهتمامكم بخبر عن بإشارة قوية .. تردد قناة CN نتورك بالعربية على القمر الصناعي نايل نايل وعرب سات على موقع سعودي 24.
عدن – محمد سعد – قناة CN نتورك بالعربية من أبرز القنوات المخصصة للأطفال، لذا يكثر البحث عن تردد قناة CN نتورك بالعربية، حيث تقدم القناة تجربة مشاهدة ممتعة للأطفال في مختلف المراحل العمرية وكذلك الكبار من خلال ما تقدمه من برامج ترفيهية وأفلام كرتونية رائعة تهدف إلى تطوير مهارات الأطفال وتنمية مواهبهم، لذلك فقد حازت القناة على حب وإعجاب الكثيرين وحققت شعبية ضخمة كبيرة في الوطن العربي، ومن خلال هذا المقال سوف نستعرض تفاصيل قناة CN نتورك بالعربية، وكذلك خطوات ضبط ترددها.
تعتبر قناة CN نتورك بالعربية من قنوات الأطفال ذات الطابع المميز في العالم العربي، ويمكن لكل محبي قناة CN نتورك بالعربية استقبال أحدث تردد لها عبر القمر الصناعي نايل سات عن طريق التالي:
- تردد القناة: 1226.
- معدل الترميز: 27500.
- الاستقطاب: أفقي.
- معامل تصحيح الخطأ: 6\5.
تردد قناة CN نتورك بالعربية على القمر الصناعي عرب سات
وقد جاء التردد تردد لقناة CN نتورك بالعربية على القمر الصناعي عرب سات على النحو التالي:
- تردد القناة: 11747.
- معدل الترميز: 27500.
- الاستقطاب: عمودي.
- معامل تصحيح الخطأ: 4\3.
خطوات استقبال قناة CN نتورك بالعربية على الريسيفر
تقدم قناة CN نتورك بالعربية باقة من أجمل الأفلام الكرتونية المميزة وكذلك البرامج الترفيهية الهادفة خلال 24 ساعة، ويمكن ضبط وتثبيت تردد القناة على جهاز الريسيفر عن طريق اتباع ما يلي:
- في البداية يجب الضغط على إعدادات القناة من خلال الريموت كنترول.
- النقر بعد ذلك على خيار التثبيت اليدوي أو التركيب.
- اختيار القمر الصناعي المناسب لمنطقتك الجغرافية.
- تسجيل بيانات التردد بكل دقة وتتمثل في معامل تصحيح الخطأ والاستقطاب وكذلك معدل الترميز.
- الضغط على زر بحث أو موافق.
- النقر على زر حفظ القناة حتى يتم تثبيتها ضمن قائمة القنوات المتاحة لديك.