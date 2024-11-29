كم رواتب مضيفات الطيران في الخطوط السعودية

عدن – كتب محمد سعد – ترغب الكثيرات في المملكة العربية السعودية في التقديم على وظائف مُضيفة الطيران وذلك لما يعرف عن الرواتب المجزية التي تحصل عليها المضيفات، لذلك يبحثن عن الأوراق المطلوبة للتقديم على مثل هذه الوظائف، لذا سنتعرف فيما يلي على رواتب مضيفات الطيران بالإضافة إلى الأوراق المطلوبة للتقديم تطعمه بناء على ما تم الاعلان عنه رسميا من الجهات المختصة .

رواتب مضيفات الطيران

الأوراق المطلوبة للتقديم

من الاوراق المطلوبة للتقديم على وظيفة مضيفة طيران ما يلي:

بطاقة هوية المتقدمة الوطنية.

جواز سفرها ويكون ساري.

تقديم السيرة الذاتية.

بالإضافة إلى تقديم المؤهل التعليمي.

الأوراق المطلوبة للتقديم

من الاوراق المطلوبة للتقديم على وظيفة مضيفة طيران ما يلي: