نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الجوازات السعودية تعلن عن بشرى سارة للسودانيين في المقال التالي

كتب محمد سعد – أعلنت الجوازات السعودية عن بشرى سارة للسودانيين المعتمرين القادمين من دولة السودان على الرغم من الوضع الصعب الذي تمر به هذه الدولة، وبناء عليه تقرر أن تقف المملكة جنبًا إلى جنب هؤلاء الأشخاص واطلقت العديد من القرارات المفرومة بالنسبة إليهم، الأمر الذي استدعى أن يتم البحث عن كافة التفاصيل للتعرف عليه بالكامل وما هي الاخبار الجديدة التي أعلنت عنها الجوازات إلى السعوديين، كل هذا سوف نتعرف عليه من خلال هذا المقال عدطهل بناء على ما تم الاعلان عنه رسميا من الجهات المختصة .

بشرى سارة للسودانيين المعتمرين

أعلنت المديرية العامة للجوازات السعودية عن إمكانية تمديد تأشيرة العمرة الخاصة بالمواطن السوداني والذي يجد صعوبة أو معاناة في العودة إلى بلاده مرة أخرى نتيجة حالة الحرب والظروف القهرية التي تمر بها في الوقت الراهن، كما قامت الجوازات أيضا بإطلاق خدمة مميزة فقط للسودانيين ألا وهي خدمة الاستضافة في الأراضي السعودية على أن تتم الإجراءات كاملة عبر منصة أبشر الإلكترونية كما أوضحت الخطوات بالكامل.

خطوات تحويل تأشيرة عمرة إلى تأشيرة عائلية

كما أجابت المديرية العامة للجوازات السعودية أيضا أنه يمكن للسودانيين تحويل تأشيرة العمرة إلى زيارة عائلية في السعودية وهذا يتم من خلال إتباع الخطوات التالية:

يرجى التوجه إلى بوابة أبشر الإلكترونية من هنا.

قم بالضغط على تبويب أبشر أفراد.

يجب الضغط على أيقونة خدماتي.

قم بالنقر على أيقونة الجوازات.

انقر على كلمة تواصل ومن ثم حدد تأشيرة الزيارة.

قم بتحديد الطلب وهو إستضافة المعتمرين السعوديين.

يجب إرفاق كافة الأوراق والمستندات القانونية المطلوبة منك.

بعد التحقق من صحة البيانات المدخلة يجب عليكم النقر على إرسال الطلب.

خطوات الاستعلام عن جاهزية جواز سفر سودانى

الجدير بالذكر هو أنه يمكنكم أيضا الاستعلام عن جاهزية جواز السفر السوداني من خلال عدة خطوات بسيطة وهي كالتالي:

يرجى التوجه إلى موقع السفارة السودانية من هنا.

ينبغي عليك إدخال بيانات تسجيل الولوج إلى الموقع.

اختر الخدمات الإلكترونية من النافذة الرئيسية للموقع.

اختر الاستعلام عن جاهزية جواز السفر السوداني.

يجب عليك إدخال كافة البيانات المطلوبة ومن بينها رقم الجواز.

يقوم الموقع بالإعلان عن موعد استلام جواز السفر من أجل الحصول عليه.

ينبغي التوجه إلى موقع السفارة الخاصة بك حتى تحصل على الجواز.

متى سيتم فتح العمرة للسودانيين؟

قم المجلس الأعلى للحج والعمرة في دولة السودان بالإعلان عن موعد فتح باب التقديم على العمرة وهذا بداية من يوم 15 يوليو 2024 وهذا للموسم الجديد الذي يبدأ من يوم 8 محرم 1446.

هل يمكن تمديد زيارة العمرة للسودانيين؟

نعم يمكن تمديد تأشيرة زيارة العمرة إلى المعتمرين السودانيين، كما يمكنكم أيضا تحويلها إلى تأشيرة زيارة عائلية وهذا من خلال إتباع بسيط من الخطوات الهامة التي توفرها المنصة الإلكترونية أبشر.