السعودية تعلن تسجيل هزة أرضية في هذه المنطقة .. وتعليق عاجل من هيئة المساحة الجيولوجية

عدن – كتب محمد سعد – أعلن المتحدث الرسمي باسم هيئة المساحة الجيولوجية في السعودية وهو طارق أبا الخيل، أن منطقة حائل تشهد هزة أرضية، مع العلم أن هذه الهزة وصلت على بعد 107 كيلومترات من المدينة المنورة، كما وصل عمق هذه الهزة إلى 5 .86 كيلومترات، حيث كان لهذه الهزة تأثيرات متعددة سوف نتعرف عليه سويًا في الفقرات القادمة. طقظبم بناء على ما تم الاعلان عنه رسميا من الجهات المختصة ;

هزة أرضية في منطقة حائل

أوضح المتحدث طارق الخيل أن السبب الرئيسي وراء الهزة التي حدثت في منطقة الحائل إلى الضغوط التكتونية العامة، وكذلك النشاط البركاني، الذي وقع تحت سطح حرة هتيمة، وترتب على ذلك وجود زلزال كما وصلت قوته بين الضعيفة والمتوسطة، كما أثرت على صدوع في المنطقة كلها، كما وجه طارق رسالة إلى كل المواطنين بأن وضع الهزة تحت السيطرة، ولا يوجد أي شيء يجعل المواطنين يعيشون حالة من القلق والتوتر، كما أكدت طارق أن هذه الهزة الأرضية ليس هي الأولى من نوعها في هذه المنطقة، ولكن أكد أن منطقة الحائل تعرف من القدم بوجود العديد من الصدوع الأرضية النشطة، التي أصبحت جزء أساسي من النظام البيئي للأرض بصفة عامة.

جزء من دورة الأرض الجيولوجية

بعض الأشخاص لا يعرفون السبب وراء الهزة الأرضية، ولكن هناك سبب أساسي وهام جدًا، وهو أننا نعيش على كوكب متحرك باستمرار وغير ثابت، حيث أكدت هيئة المساحة الجيولوجية، بأنها دائمًا تتابع كل التغييرات بشكل مستمر، ومن جانبها أكدت على نشر أي معلومة جديدة تخص هذا الأمر لكي يطمئن المواطنين، والجدير بالذكر أن هذه الهزة تعتبر شيء أساسي وهام وذلك من أجل الحفاظ على التوازن الجيولوجي للكوكب، بالإضافة إلى أن هذه الهزات الضعيفة تكون سبب في تقليل حدوث هزات أرضية قوية التي تؤدي إلى زلازل، لأنها تخفف الضغوط المتراكمة في القشرة الأرضية بصفة عامة.

ماذا يعني هزة ارضية؟

يقصد بالهزة الأرضية أو الزلازل هي ظاهرة طبيعية تحدث على سطح الأرض من حين إلى آخر، حيث تنتج هذه الهزة من حركة الصفائح في القشرة الأرضية.

متى تستقر طبقات الارض بعد الزلزال؟

بعد حدوث الزلزال يحدث حالة من عدم الاستقرار في القشرة الأرضية بصفة عامة، ولكن تبدأ بالاستقرار مرة أخرى بعد مرور 48 ساعة بعد انتهاء الزلزال.

هل يتكرر الزلزال في نفس اليوم؟

من الممكن أن يتكرر الزلزال في نفس اليوم، ولكن يختلف الزلزال الأولى من حيث قوته عن الزلزال الثاني، وفي أغلب الأوقات لا يشعر أحد بالزلزال الثاني لأنه يكون ضعيف جدًا.