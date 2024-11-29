نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر من هي زوجة سالم الدوسري؟ في المقال التالي

كتب محمد سعد – ازداد البحث في الفترة الأخيرة عن من هي زوجة سالم الدوسري لاعب الكرة السعودي، ونتحدث اليوم عن أشواق بنت سلطان العمير زوجة ياسر الدوسري ونتحدث عن عدد الأولاد لديهم نززبز بناء على ما تم الاعلان عنه رسميا من الجهات المختصة .

زوجة سالم الدوسري

تسمى زوجة لاعب كرة القدم سالم الدوسري، أشواق بنت سلطان العمير وهي من سيدات الأعمال في المملكة العربية السعودية، ولكم الدوسري لم يفضل أن تظهر زوجته باستمرار لأنها حياتهم الخاصة.

وذكرت بعض المصادر أنها في العقد الرابع من العمر ولكن تاريخ الميلاد غير معروف، كما أنها ولدت في المملكة العربية السعودية وتابعة لإحدى القبائل ولديها 5 أولاد من الدوسري.

أصول زوجة سالم الدوسري

افتتحت السيدة أشواق محل كبير في الرياض بالمملكة العربية السعودية وكانت برفقة زوجها عندما ظهرت في فيديو الافتتاح وترجع أصول زوجته إلى قبيلة العمير السعودية وهي من القبائل الشهيرة هناك.

حيث أن القبيلة من أشهر القبائل التي ساهمت في تطوير المملكة السعودية، ولا يعرف أحد ما هي حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي لأنها لا تفضل الظهور على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة.

ما اسم سالم الدوسري كامل؟

الاسم الكامل للاعب كرة القدم السعودي والأكثر شهرة في الخليج ، سالم محمد شافي الدوسري، ومتزوج من سيدة الأعمال أشواق بنت سلطان العمير.