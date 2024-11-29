عاجل … السعودية تسحب البساط من الكفيل وتعلن عن قانون العمل السعودي الجديد بدون كفيل لجميع العاملين

عدن – كتب محمد سعد – يعطي قانون العمل السعودي صفعة قوية للكفيل السعودي، حيث يقوم بتقديم العديد من التسهيلات الغير مسبوقة للمقيمين في المملكة العربية السعودية، والتي من خلالها تمنح للمقيم امتيازات وحقوق لم يحلم بها من قبل، ينتج عنها تحول كبير في مسار علاقاته مع الكفيل، مما يجعل المقيم يستقل بحياته المهنية ويقلل من اعتماده على الكفيل وهذه الخطوة تعتبر من أهم الخطوات التي اتخذتها الحكومة السعودية لتعديل نظام الكفالة القديم حجوبف بناء على ما تم الاعلان عنه رسميا من الجهات المختصة .

التسهيلات الجديدة للمقيمين بالمملكة

قامت الحكومة السعودية بتقديم مجموعة من التسهيلات التي تساهم في إصلاح نظام الكفالة القديم، مما يمنح المقيم المزيد من الاستقلال والحرية، وتتضمن هذه التسهيلات ما يلي:

يسمح للمقيم تغيير عملهم دون الحاجة إلى موافقة الكفيل.

يلغي العمل بنظام الخروج النهائي.

يسمح للمقيم السفر بدون موافقة الكفيل.

يمكن للمقيم تملك العقارات.

يسمح للمقيم ممارسة بعض الوظائف دون الرجوع إلى الكفيل.

مدى تأثير هذه التسهيلات على المقيمين بالسعودية

تعطي هذه التسهيلات تأثير كبير على المقيمين في المملكة العربية السعودية، من أبرزها ما يلي:

تساعد في تحسين المستوى المعيشي للمقيم من خلال إعطائه المزيد من الاستقلالية التامة والحرية.

تزيد من فرص العمل حيث أن هذه التغييرات تعمل على جذب الكثير من الاستثمارات الأجنبية.

تساهم هذه التغيرات على زيادة التنوع الثقافي في المملكة، نتيجة جذب الكثير من الأشخاص المقيمين من جميع الجنسيات.

مدى تأثير هذه التسهيلات على الكفيل السعودي

تتسبب هذه التسهيلات في حدوث تغيير كبير على صلاحيات الكفيل السعودي، منها فقد السيطرة على المقيم، مما يجعلهم يبحثون على طرق جديدة لجذب الموظفين وضمان بقائهم، حيث تؤثر هذه التسهيلات بالاتى:

رفع الرواتب والعمل على رفع كفاءة العمل للمقيمين، وبذلك سوف تزيد تكلفة الأعمال على صاحب العمل السعودي.

المهام التي يجب أن يقوم بها المقيمين وأصحاب العمل.

يجب على المقيم الاستفادة من التغيرات الجديدة.

يجب على المقيم بالبحث عن فرصة عمل جديدة ويعمل على تطوير مهاراته.

أن يكون على علم بكافة الحقوق والالتزامات التي تتعلق به.

يشترط تكييف صاحب العمل مع هذه التسهيلات.

يجب على صاحب العمل معرفة حقوق والتزامات العاملين.

هل يستحق العامل الأجنبي مكافأة نهاية الخدمة في السعودية؟

نعم، يستحق العامل الأجنبي الحصول على جميع مستحقاته منها مكافأة نهاية الخدمة سواء في حالة الاستقالة أو التقاعد أو الفصل من العمل.

متى يحرم العامل من حقوقه؟

يحرم العامل من حقوقه في حالة غيابه أكثر من 20 يومًا في السنة دون إعطاء أي تبريرات، أو ما يزيد عن 10 أيام متتالية.

كم عدد ساعات العمل في القطاع الخاص في السعودية؟

لا يمكن تشغيل العامل لمدة تزيد عن 8 ساعات في اليوم.