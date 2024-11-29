نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ضع هذين المكونين على قهوتك .. طريقة التخلص من الكرش والدهون الزائدة في أسرع وقت هتخس يعني هتخس في المقال التالي

كتب محمد سعد – يعاني الكثير من الأشخاص من مشكلة الكرش والدهون الزائدة في منطقة البطن والجناب والارداف، والتي قد تسبب لهم الإحراج وتؤثر على ثقتهم بأنفسهم كما تسبب العديد من المشاكل الصحية، وقد يلجأ البعض إلى اتباع حميات غذائية قاسية أو ممارسة التمارين الرياضية الشاقة ولكن دون جدوى، لذلك سنقدم لكم اليوم حلاً طبيعياً وفعالاً يعمل على التخلص من الكرش والدهون الزائدة وحرق الدهون بكل سهولة.

التخلص من الكرش والدهون الزائدة

مشكلة زيادة الوزن ليست قاصرة على المظهر فقط ولكن السمنة تسبب مشكلات صحية، حيث إن زيادة الوزن والسمنة تعتبر المتهم الأول في احتمالية الإصابة بأمراض مثل أمراض القلب والسكري وارتفاع ضغط الدم وانسداد الشرايين كما انها تسبب في مشاكل في العظام والمفاصل والعمود الفقري حيث تسبب في الضغط عليهم بشكل كبير، لذلك من المهم التخلص من الدهون بشكل صحي.

حيث أنه من أهم أليات التخلص من الدهون هي زيادة الحرق مع زيادة استهلاك السعرات الحرارية خلال اليوم مما يجعل الجسم يضطر لاستخدام الدهون المخزنة لإنتاج الطاقة الازمة للنشاط اليومي.

القهوة للتخسيس

القهوة من أكثر المشروبات شعبية حول العالم، وهي غنية بمضادات الأكسدة التي تساعد في تعزيز عملية الأيض وحرق الدهون، كما أنها تحتوي على الكافيين، الذي يزيد من معدل حرق السعرات الحرارية، مما يساعد في التخلص من الكرش والدهون الزائدة، كما ان القهوة تعمل على تثبيط الشهية والتخلص من شعور الجوع.

كما ان أضافة القرفة للقهوة تزيد من فوائدها في عملية التخسيس حيث تشتهر القرفة بفوائدها الصحية العديدة، ومنها قدرتها على تعزيز عملية الأيض وحرق الدهون، كما أنها تساعد في تنظيم مستويات السكر في الدم، مما يجعلها مفيدة للأشخاص الذين يعانون السكرى مع السمنة حيث أنها تحسن من عمل مستقبلات الانسولين.

اما الجنزبيل يعتبر من التوابل القوية التي تحتوي على خصائص مضادة للالتهابات ومضادة للأكسدة، وهو يساعد في تعزيز عملية الأيض وحرق الدهون، كما أنه يقلل من الشهية ويزيد من الشعور بالشبع.

مشروب القهوة والقرفة والجنزبيل للتخسيس

لتحضير مشروب القهوة الحارق للدهون قومي بخلط ملعقة صغيرة من القهوة المطحونة مع ملعقة صغيرة من القرفة المطحونة وملعقة صغيرة من الجنزبيل المطحون، بعدها أضف الماء الساخن واتركيه لمدة 5 دقائق، ثم قومي بتناوله مرتين يومياً قبل الوجبات، سيعمل هذا المشروب على أذابه الدهون والتخلص من الكرش وسد الشهية مما سيساعدك في إتباع النظام الغذائي.

بالإضافة إلى مشروب القهوة السحري، هناك أيضاً القهوة الخضراء التي تعد من أفضل المشروبات للتنحيف، فهي تحتوي على حمض الكلوروجينيك، الذي يساعد في تعزيز عملية الأيض وحرق الدهون، كما أنها غنية بمضادات الأكسدة التي تساعد في التخلص من السموم وتقليل الالتهابات في الجسم.