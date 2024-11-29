نعومة مالهاش مثيل .. بروتين الخميرة لفرد وتنعيم الشعر الخشن والمجعد جربيها بالطريقة دي هتنبهري

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عدن – محمد سعد – بروتين الخميرة لفرد وتنعيم الشعر، هو واحد من أفضل العلاجات الطبيعية التي يمكن للسيدات والبنات استخدامها لتغذية وتقوية الشعر فهو يحتوي على مجموعة من العناصر الغذائية الأساسية مثل الفيتامينات والمعادن والأحماض الأمينية التي تعمل على تحسين صحة الشعر، وطريقة استخدام بروتين الخميرة للشعر بسيطة وفعالة، حيث يمكن تحضيره بسهولة في المنزل باستخدام مكونات طبيعية متوفرة، بالإضافة ان بروتين الخميرة يعمل على تقوية الشعر وتحفيز نموه، وزيادة لمعانه، في السطور القادمة، سنستعرض لكم كيفية استخدام بروتين الخميرة للحصول على شعر صحي طويل و ناعم وجميل.

طريقة استخدام بروتين الخميرة للشعر

إليك طريقة تحضير بروتين الخميرة للشعر باستخدام مكونات طبيعية:

2 ملعقة كبيرة من خميرة البيرة يمكنك شرائها من العطارة أو المحلات المختصة.

1 ملعقة كبيرة من زيت الزيتون.

1 ملعقة كبيرة من العسل.

1 بيضة اختياري لتحفيز الترطيب.

طريقة التحضير:

في وعاء صغير ضعي الخميرة مع زيت الزيتون والعسل واخلطي المكونات جيدا حتى تتجانس.

في حالة إضافة البيضة اخفقي البيضة وأضيفيها إلى الخليط وامزجيها جيدا.

ضعي المزيج على شعرك من الجذور وحتى الأطراف مع تدليك فروة الرأس بلطف.

اتركي الخليط على شعرك لمدة 30 دقيقة إلى ساعة.

بعد ذلك اشطفي شعرك بالماء الدافئ والشامبو المعتاد.

أهم النصائح لاستخدام بروتين الخميرة للشعر

إليك أهم النصائح لاستخدام بروتين الخميرة للشعر للحصول على أفضل النتائج: