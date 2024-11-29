طريقة عمل الكيكة العادية الهشة بتكلفة ومقادير بسيطة متوفرة في مطبخك

عدن – كتب محمد سعد – طريقة عمل الكيكة العادية الهشة التي لا يخلو منها بيت، كيكة الأمهات أو مربعات الكيك هي أصل كل الكيكات التي نحضرها الآن، ويقال عنها كيكة الفانيليا أو كيكة الحليب، حيث يتم صناعتها بدون إضافة أي فواكه أو عصائر وهي كيكة اقتصادية وموفرة وقليلة التكلفة، ويمكن عملها في أي وقت بمكونات سهلة وبسيطة ومتوفرة في البيت، في السطور التالية من هذا المقال نقدم لكِ كيفية تحضير وصفة الكيك العادي الهش اللذيذ بنكهة الحليب والفانيليا، حتى تقدميه لأولادك في ليالي الشتاء الباردة أثناء المذاكرة كوجبة غنية بالطاقة.

مقادير الكيكة العادية الهشة

كوبان من الدقيق الأبيض.

رشة ملح.

ملعقتان صغيرتان من البيكنج بودر.

نصف كوب من الزيت النباتي.

كوب وربع من السكر الأبيض.

ثلاث بيضات.

ملعقة صغيرة من الفانيلا البودرة أو ملعقة كبيرة من الفانيلا السائلة.

كوب من الزبادي 170 جرام.

150 مل من الحليب.

مكعب زبدة.

طريقة عمل الكيكة العادية الهشة

سخني الفرن على درجة حرارة 180 درجة. اخلطي الزيت مع السكر جيداً حتى تحصلي على قوام هش وكريمي. ضعي الثلاث بيضات واحدة تلو الأخرى ثم أضيفي الفانيليا واكملي الخفق برفق. أضيفي الحليب والزبادي، يمكنك استبدال اللبن الحليب بعصير البرتقال أو صودا البرتقال لنكهة مميزة، أو يمكنك استبداله بعصير الليمون أو صودا الليمون، أو حتى بالماء إن لم تتوفر المكونات السابقة. اخفقي المكونات جيداً حتى تتجانس، ثم ابدأي في إضافة المكونات الجافة، ضعي الدقيق الأبيض وقلبي بالمضرب اليدوي برفق حتى تحصلي على خليط متوسط القوام وخالي من التكتلات. أخيراً ضعي رشة الملح والبيكنج بودر ثم اخلطيهم مرة أخرى مع باقي المكونات. احضري صينية خبز بمقاس متوسط، ثم ادهنيها بالزبدة من الأسفل والجوانب، يمكنك تبطينها بطبقة خفيفة من الدقيق أو لا حسب الرغبة. صُبّي خليط الكيك في الصينية، ثم ادخليها إلى الفرن الساخن في الرف الأوسط. تستغرق الكيك من 35 إلى 40 دقيقة في الفرن على درجة حرارة 180 درجة. اختبري نضج الكيك بواسطة غرز سكين، فإذا خرج السكين نظيفاً فهي نضجت، اخرجي الكيك وقطعيه إلى شرائح أو مربعات ثم قدميه.

أسرار نجاح الكيك

وإليكِ بعض الأسرار التي تجعلك تقدمي كيك لذيذ أفضل من الجاهز: