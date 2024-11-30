شكرا لاهتمامكم بخبر عن بخطوات سهلة .. طريقة التسجيل في دعم سند محمد بن سلمان 2024 وأهم الشروط المطلوبة على موقع سعودي 24.

عدن – محمد سعد – برنامج سند محمد بن سلمان هو إحدى المبادرات الاجتماعية الهامة التي أطلقها ولي العهد السعودي، وتهدف تلك المبادرة إلى دعم فئات المجتمع المختلفة عبر منح مالية ودورات تدريبية تأهيلية، حيث يقدم هذا البرنامج مساعدات مالية للمستفيدين تصل إلى 20 ألف ريال سعودي كدعم يتم صرفه لمرة واحدة، لذا نتناول اليوم كيفية التسجيل في دعم سند محمد بن سلمان لعام 2024، والشروط الأساسية التي يجب أن تتوافر للحصول على الدعم.

يمكن لأي شخص مؤهل للحصول على الدعم من خلال التقديم عبر بوابة سند الإلكترونية، وفيما يلي نستعرض معكم الخطوات التفصيلية للتسجيل:

توجه إلى بوابة سند الإلكترونية الموقع الرسمي لبرنامج سند محمد بن سلمان.

قم بإنشاء حساب جديد عبر الضغط على أيقونة “تسجيل حساب جديد” وأدخل البيانات المطلوبة مثل اسم المستخدم والبريد الإلكتروني إضافة إلى رقم الجوال.

قم بإدخال كود التحقق حيث تصلك رسالة نصية تحتوي على كود تحقق على رقم الجوال الذي أدخلته قم بإدخال الكود في الخانة المخصصة.

قم بإكمال الدورة التدريبية الخاصة بالوعي المالي ثم املأ البيانات الشخصية بشكل كامل ودقيق في نموذج التسجيل.

في النهاية قم بإرسال الطلب ومتابعة حالة الأهلية الخاصة بك.

سوف تتم عملية التحقق من الأهلية تلقائياً بناءً على المعايير المحددة في البرنامج، وفي حال تأهلت سيتم صرف الدعم المالي لك بعد استيفاء جميع الشروط.

الفئات المستحقة لدعم سند محمد بن سلمان

يستهدف برنامج سند محمد بن سلمان العديد من الفئات الاجتماعية في المملكة العربية السعودية، ويشمل الدعم كلاً من :

الأرامل والمطلقات: حيث يمكن للمطلقات والأرامل الاستفادة من الدعم لمرة واحدة خاصة إذا كان الزوج لم يتلق الدعم من قبل.

المقبلين على الزواج: حيث يقدم الدعم للأشخاص الذين يخططون للزواج لأول مرة.

ذوي الإعاقة ومتلازمة داون: حيث يتم تخصيص الدعم أيضاً للأشخاص من ذوي الإعاقة الجسدية أو العقلية.

الإفراج عن السجناء حيث يساعد البرنامج الأسر التي تضم أفراداً تم الإفراج عنهم من السجون.

الأسر المحتاجة والمتعففة: حيث يشمل الدعم الأسر ذات الدخل المحدود أو تلك التي تواجه صعوبات اقتصادية.

رعاية مرضى السرطان وكبار السن: حيث يوفر البرنامج أيضاً دعماً لأسر مرضى السرطان وكبار السن الذين يحتاجون إلى رعاية خاصة.

شروط الحصول على دعم سند محمد بن سلمان 2024

قبل التقديم للحصول على دعم سند يجب التأكد من توافر الشروط التالية: