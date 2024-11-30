حقيقة تمديد صرف الدعم الإضافي لحساب المواطن خلال العام الميلادي الجديد 2025

عدن – كتب محمد سعد – تستمر المملكة العربية السعودية في اتخاذ خطوات حاسمة لضمان استقرار المواطنين من خلال دعمهم مادياً في ظل التحديات الاقتصادية المتزايدة، ويعد برنامج حساب المواطن من أبرز تلك المبادرات الحكومية التي تهدف إلى تقديم الدعم المالي للمواطنين المستحقين، ومع بداية العام الميلادي الجديد 2025 انتشرت العديد من التساؤلات حول تمديد صرف الدعم الإضافي لحساب المواطن، خاصة بعد الجهود المستمرة من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية لتحقيق استقرار مالي للأسر السعودية، فما هي التفاصيل الجديدة بشأن الدعم الإضافي؟

في إعلان مهم من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، تم تأكيد تمديد صرف الدعم الإضافي لحساب المواطن طوال عام 2025، ويأتي هذا القرار استجابة للمطالب المستمرة من المواطنين المستفيدين الذين عبروا عن رغبتهم في استمرار الدعم المالي المقدم لهم لتغطية احتياجات أسرهم الشهرية، حيث قرر المجلس الوزاري استمرار صرف الدعم الإضافي حتى نهاية العام الميلادي 2025 وتحديداً حتى دفعة ديسمبر 2025.

تمديد الدعم الإضافي لبرنامج حساب المواطن

ويشمل هذا التمديد الدعم الإضافي الذي تم الإعلان عنه في عام 2024، ويهدف إلى تخفيف الأعباء المالية على المواطنين في ظل الظروف الاقتصادية الحالية التي يعاني منها العديد من الأسر السعودية، ومن خلال هذا الدعم يمكن للأسر المستفيدة تغطية احتياجاتها الأساسية مثل شراء السلع التموينية ودفع فواتير الخدمات وغيرها من التكاليف اليومية التي تمثل عبئاً على العديد من الأسر، خاصة في ظل ارتفاع تكاليف المعيشة بشكل عام.

شروط وأهداف تمديد الدعم الإضافي

قرار التمديد لم يقتصر على توفير الدعم المالي فقط، بل يشتمل أيضاً فتح باب التسجيل في برنامج حساب المواطن بشكل مستمر، فقد أشارت وزارة الموارد البشرية إلى أن التسجيل في البرنامج سيظل متاحاً لجميع المواطنين الذين تنطبق عليهم شروط الاستحقاق، مما يسهل وصول الدعم إلى أكبر عدد ممكن من الأسر المستحقة.

يهدف هذا التمديد إلى ضمان استقرار المعيشة للمواطنين في المملكة، خصوصاً في ظل الأوضاع الاقتصادية الصعبة، ويعد من ضمن مبادرات الحكومة لتوفير حياة كريمة للمواطنين وتحقيق الاستقرار الاقتصادي، كما أن هذا القرار يعكس التزام الحكومة السعودية بتحقيق التنمية الاجتماعية وضمان العدالة في توزيع الدعم بين مختلف فئات المجتمع.

قيمة الدعم الشهري بعد التمديد

بعد التمديد سيستمر صرف الدعم الإضافي وفقاً للقيم المحددة من قبل برنامج حساب المواطن، و إليك تفصيل الدعم الشهري لكل فئة من المستفيدين: