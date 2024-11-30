سلم رواتب الجيش السلطاني العماني 2024

عدن – كتب محمد سعد – يرغب الكثير من الشباب في الحصول على وظيفة مرموقة داخل الجيش السلطاني العماني، حيث يمتاز قادة الجيش العثماني وجنوده العظماء بمكانة كبيرة جداً بين الناس بالإضافة إلى الرفعة والشرف التي ينالها كل من يحمل سلاح الدفاع عن هذه السلطنة، وذلك بجانب الرواتب الشهرية المجزية والحوافز والعلاوات السنوية التي يتم اعطائها لهم نظرًا للمجهود الكبير الذي يتم بذله في سبيل رفعة شأن هذه الدولة، وفي السطور التالية سوف نوضح لكم سلم رواتب العاملين في الجيش بالإضافة إلى أهم الشروط المطلوبة للتعيين.

الجيش السلطاني العماني

في حال رغبتك في التعرف على قيمة رواتب الجيش السلطاني العماني فيمكنك معرفة ذلك من خلال النقاط الآتية:

يحصل ضابط الدرجة الأولى على 2600 ريال.

تقدر رواتب ضباط الدرجة الثانية والثالثة بما يثار ب 1950 ريال.

يحصل العسكري برتبة وكيل على 700 ريال.

ملازم أول في الجيش 3000. يصل راتب قائد الكتيبة في الجيش على 4500 ريال. شروط القبول في الجيش العماني حتي تتمكن من العمل في أي مرتبة داخل الجيش العماني يتوجب عليك أولاً مطابقة عدد من الشروط والأحكام، ومن أول هذه الشروط ما يلي:

يجب أن يكون المتقدم حسن السير والسلوك.

أن لا يكون قد صدر في حق المتقدم قضايا جنائية أو أحكام تخل بالمروءة والشرف.

أن يكون الشخص مخلص ومحب لوطنه ودينه.

يجب أن يكون حاصلاً على الجنسية العمانية.

يجب أن يكون الشخص لائق بدنياً و يتناسب طوله مع عرضه.

عدم وجود أي أمراض خطيرة أو معدية.

عدم وجود إعاقة في اليد أو الرجل تمنع من حمل السلاح بشكل جيد.

يجب أن يكون تاريخ العائلة نظيف ويليق بمهنة الجيش والشرطة.

أن لا يقل المؤهل العلمي للشخص عن بكالوريوس بتقدير جيد.

أن يكون المتقدم ذكره فلا مكان للاثاث.

أن لا يكون قد تم رفض الشخص في أي وظيفة عسكرية.

الخضوع لاختبار المقابلة الشخصية ومن ثم النجاح به.

طريقة التقديم على وظائف الجيش

يمكنك التقديم على وظائف الجيش المختلفة وذلك بعد تحقق الشروط السابقة، وخطوات التقديم نوضحها لكم على النحو الآتي:

توجه إلى منصة الجيش العماني عبر الرابط الآتي من هنا .

قم بتوضيح بيانات التسجيل المطلوبة ومن ثم سجل دخولك على الموقع.

حدد وظيفة الجيش التي ترغب في الحصول عليها ومن ثم قم بتدوين بيانات الشخصية في الصفحة المخصصة لها.

قم برفع المستندات والأوراق الرسمية على الموقع.

بعد ذلك قم بالتحقق من الشروط والأحكام المدونة على الموقع.

اضغط على ايقونة تقديم.

سوف يتم الآن فحص البيانات والأوراق المرسلة ومن ثم أرد عليك في أقرب وقت.

كم راتب الشرطي العماني جندي؟

يصل الراتب الشهري للشرطي العماني في الجيش إلى ما يقارب 500 دينار قابلة للزيادة بالإضافة إلى العلاوات السنوية والمكافآت.

كيف يمكنني التقديم في وظائف والشرطة؟

يمكنك التقديم في وظائف ومراتب الشرطة المختلفة في عمان وذلك بعد تحقق الشروط المذكورة والدخول على الموقع الرسمي وارسال كلب التقديم وسوف يتم فحص البيانات ومن ثم إرسال طلب الموافقة.

ما هي الرتب العسكرية في سلطنة عمان؟

يوجد العديد من الرتب العسكرية في الشرطة والجيش داخل دولة عمان، ومن أهم هذه الرتب هي رتبة نقيب رائد وملازم أول، شرطي وعسكري وجندي.