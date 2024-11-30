قطر تعلن عن عقود عمل برواتب مجزية 2024

عدن – كتب محمد سعد – قطر أعلنت عن فرص عمل برواتب مجزية لعام 2024 وتقدم فرصًا ممتازة للراغبين في الحصول على تأشيرة عمل في قطر، خاصةً في قطاع الضيافة بفندق فورسيزونز (Four Seasons) في منطقة اللؤلؤة بالدوحة وتأتي هذه الفرصة مع مزايا متعددة مثل الإقامة المجانية، تذاكر الطيران، والتأمين الصحي، وهي مناسبة للعديد من الجنسيات.

تفاصيل الوظيفة

الشروط المطلوبة

معرفة عامة بالطعام ومهارات تواصل جيدة.

القدرة على العمل بمعايير فورسيزونز.

معرفة باللغة الإنجليزية كتابة وتحدثًا.

شخصية منفتحة ومرنة.

شهادة أو دبلوم في إدارة الفنادق أو مجال مشابه (يُفضل).

المميزات

راتب شهري مجزي.

الإقامة المجانية في شقق مجهزة.

توفير الوجبات بالفندق.

تأمين صحي شامل.

إجازة سنوية مدفوعة الأجر.

تذاكر طيران مجانية.

مواصلات للعمل.

فرص تدريب وتطوير في بيئة عالمية.

كيفية التقديم

للتقديم على فرصة العمل:

قم بزيارة الموقع الرسمي للفرصة من هنا. اضغط على زر “APPLY NOW”. قم برفع سيرتك الذاتية وملء البيانات المطلوبة.

آخر موعد للتقديم: مفتوح حاليًا حتى اكتمال العدد المطلوب.