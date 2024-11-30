شكرا لاهتمامكم بخبر عن براتب تنافسي وبدل تعليمي .. جامعة قطر تعلن عن وظائف أعضاء هيئة تدريس في عدد من التخصصات .. وظيفة جامعة على موقع سعودي 24.

عدن – محمد سعد – أعلنت جامعة قطر الرائدة في التعليم العالي في دولة قطر، عن فتح باب التقديم لوظيفة أكاديمية في قسم العلوم الإنسانية لكلية الآداب والعلوم، في مجال التاريخ الحديث، ضمن مسار التدريس وتعد هذه الوظيفة فرصة متميزة للانضمام إلى هيئة تدريسية متفوقة وداعمة لبيئة أكاديمية وبحثية متقدمة.

وظائف جامعة قطر

تسعى جامعة قطر إلى تعيين أستاذ مساعد أو أستاذ مشارك متخصص في التاريخ الحديث للعمل بدوام كامل، على أن يبدأ التعيين في أغسطس 2025 ويتمتع المرشحون بفرصة للعمل ضمن فريق أكاديمي متنوع، والمساهمة في تطوير المناهج، والإشراف على الأبحاث العلمية.

المسؤوليات الرئيسية

تقديم محاضرات ودورات دراسية في التاريخ الحديث لطلاب البكالوريوس والدراسات العليا.

تطوير المناهج التعليمية وتعزيز جودتها.

الإشراف على الأنشطة البحثية الأكاديمية للطلاب والهيئة التدريسية.

المساهمة في بيئة البحث العلمي داخل القسم والجامعة.

تنفيذ واجبات أكاديمية إضافية بتوجيه من رئيس القسم.

المؤهلات المطلوبة

درجة الدكتوراه في التاريخ الحديث من جامعة معترف بها دوليًا.

سجل متميز في التدريس الجامعي والنشر الأكاديمي.

إجادة اللغتين العربية والإنجليزية.

خبرة في استخدام أنظمة إدارة التعليم مثل Blackboard.

قدرة على التعاون مع أعضاء الهيئة التدريسية في مجالات متعددة.

المستندات المطلوبة للتقديم

خطاب التقديم. سيرة ذاتية شاملة تتضمن سنوات الخبرة، التخصص، وسجل النشر الأكاديمي. خطة البحث وفلسفة التدريس. تفاصيل ثلاثة محكمين أكاديميين. نسخة من المؤهلات العلمية والمستندات ذات الصلة.

المزايا المقدمة

راتب تنافسي معفى من الضرائب.

عقد عمل لمدة ثلاث سنوات قابل للتجديد.

سكن مفروش وفقًا لسياسات الجامعة.

بدل تعليمي لأبناء المرشح.

تأمين صحي شامل وإجازة سنوية مدفوعة.

مكافأة نهاية الخدمة.

كيفية التقديم

للتقديم يجب إنشاء حساب على منصة التوظيف الإلكتروني الخاصة بجامعة قطر عبر الرابط، بعد ذلك يمكن للمتقدمين تعبئة بياناتهم وتقديم طلباتهم إلكترونيًا.

آخر موعد لاستقبال الطلبات هو 1 ديسمبر 2024.