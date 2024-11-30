نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وحدة الرقابة بطريف تتابع التوطين وتوجه إنذارات لمنشآت مخالفة في المقال التالي

كتب محمد سعد – نفذت وحدة الرقابة في محافظة طريف بمنطقة الحدود الشمالية جولات ميدانية رقابية شملت عددًا من الأنشطة التجارية المختلفة، تضمنت أنشطة التأثيث، المستلزمات الرجالية، الألعاب، بيع المواد الغذائية، ومواد البناء.

وخلال الجولات، زارت فرق الرقابة 21 منشأة تجارية، وأسفرت هذه الزيارات عن توجيه 4 إنذارات للمنشآت التي لم تلتزم بقرارات التوطين.

وشددت الوحدة على أهمية التزام أصحاب المنشآت المستهدفة بالقوانين والتعليمات الخاصة بالتوطين، لتجنب فرض العقوبات التي قد تُطبّق على المخالفين.

وأكدت وحدة الرقابة استمرارها في تنفيذ الجولات التفتيشية بشكل دوري على جميع الأنشطة المستهدفة، لضمان الالتزام الكامل بقرارات التوطين، كما دعت المواطنين وأصحاب الأعمال إلى التعاون مع الجهات المختصة للإبلاغ عن أي تجاوزات قد تؤثر على تحقيق أهداف التوطين.

وأشارت الوحدة إلى إمكانية الإبلاغ عن المخالفات عبر تطبيق “معًا للرصد”، المتاح على الهواتف الذكية، أو من خلال الاتصال على الرقم الموحد (19911)، حيث شددت على أن هذا التعاون يمثل خطوة مهمة نحو تعزيز بيئة عمل تسهم في دعم الكفاءات الوطنية وتنمية الاقتصاد المحلي.