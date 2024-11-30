شكرا لاهتمامكم بخبر عن الصندوق الثقافي يمول مشاريع متميزة للحرف اليدوية على موقع سعودي 24.

عدن – محمد سعد – أعلن الصندوق الثقافي اليوم عن توقيع اتفاقيتين لتقديم تسهيلات ائتمانية ضمن برنامج “التمويل الثقافي”، بهدف دعم وتمويل مشاريع متميزة لشركتين تعملان في قطاع الحرف اليدوية، وهو أحد القطاعات الفرعية لقطاع التراث.

جاء ذلك في إطار مشاركة الصندوق في النسخة الثانية من الأسبوع السعودي الدولي للحرف اليدوية “بنان”، الذي يحظى برعاية صاحب السمو الأمير بدر بن عبدالله بن فرحان، وزير الثقافة ورئيس مجلس إدارة الصندوق الثقافي.

وتركز المشاريع المدعومة على تصميم وتصنيع الهدايا والقطع الفنية والفخاريات، بهدف تعزيز دور الحرف اليدوية في الاقتصاد الوطني، وتحسين جودة حياة المجتمع، بالتكامل مع باقي القطاعات الثقافية الـ16 التي يدعمها الصندوق.

شهدت مراسم توقيع الاتفاقيات انعقادها بالتزامن مع فعاليات المعرض الدولي الذي يضم أكثر من 25 دولة مشاركة، حيث تسعى هذه المشاريع إلى تعزيز قطاع الحرف اليدوية وإبراز إبداعاته، فضلاً عن توفير فرص عمل متعددة للسعوديين والسعوديات.

وقد اعتمد مجلس الوزراء تسمية عام 2025 بـ”عام الحرف اليدوية”، في خطوة تهدف إلى ترسيخ مكانة هذا القطاع وإبراز مهارات الشباب السعودي في فنونه.

يدعم الصندوق الثقافي هذه الجهود من خلال توفير التمويل المستدام لقطاع الحرف اليدوية، حيث تجاوز حجم الدعم المقدم حتى الآن 14 مليون ريال.

ومن المتوقع أن تسهم المشاريع الجديدة في تقديم منتجات نوعية تعزز من حضور الحرف اليدوية السعودية على المستويين المحلي والدولي، مع تمكين المبدعين والمبدعات في هذا المجال.

يذكر أن برنامج “التمويل الثقافي” انطلق في سبتمبر الماضي لتوفير حلول تمويلية شاملة لجميع القطاعات الثقافية.

وسيعلن الصندوق الثقافي قريبًا عن دعم المزيد من المشاريع في مختلف القطاعات، في إطار جهوده المستمرة لتمكين القطاع الثقافي وتحقيق استدامته، بما يثري الاقتصاد الوطني ويعزز تأثيره الإيجابي على المجتمع.