دافع عن منتخبنا .. نصراوي يهاجم ياسر المسحل بسبب التحيز للهلال

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كتب محمد سعد – وجّه الإعلامي والمتحدث الرسمي السابق لنادي النصر، سعود الصرامي، رسالة شديدة اللهجة إلى الاتحاد السعودي لكرة القدم، منتقدًا موقفهم المساند لنادي الهلال في قضيته ضد لجنة الحكام بالاتحاد الآسيوي، بينما يغفلون تقديم الدعم ذاته للمنتخب الوطني السعودي.

وكان الاتحاد السعودي لكرة القدم قد أعلن مؤخرًا دعمه لنادي الهلال بعد تعرضه لما وصفه بـ”مهزلة تحكيمية” خلال مباراته الأخيرة أمام السد القطري في دوري أبطال آسيا.

وفي حديثه خلال آخر ظهور تلفزيوني، قال الصرامي: “عندما أُلغي هدف المنتخب السعودي ضد أستراليا، لم نسمع أي تعليق منهم، وعندما لم تُحتسب ضربة جزاء واضحة للمنتخب أمام إندونيسيا، التزموا الصمت”.

وأضاف الصرامي: “لا أحد يدافع عن المنتخب للأسف، آخر اهتماماتهم هو المنتخب الوطني. الهلال تعرّض للظلم في مباراة تحصيل حاصل ودافعوا عليه، ولكن المنتخب من سيدافع عنه وهو في موقف صعب بالتصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم”.

واختتم حديثه قائلًا: “وضع المنتخب السعودي في التصفيات أصبح حرجًا، ومع ذلك، لم نرَ أي بيان أو تحرك من الاتحاد السعودي لكرة القدم للدفاع عنه”.

كلام قوي جدًا من سعود الصرامي عن الفرق بين ماحدث في مباراة السعودية واستراليا من ظلم تحكيمي ومباراة الهلال والسد pic.twitter.com/AlGDW1MEHg — نواف التميمي 📊. (@Nawaf_STATS) November 28, 2024

الجدير بالذكر أن المنتخب السعودي يمر بفترة صعبة بعد خسارته الأخيرة أمام إندونيسيا بنتيجة هدفين دون رد، مما يزيد من صعوبة موقفه في التصفيات الآسيوية.