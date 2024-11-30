شكرا لاهتمامكم بخبر عن الثنيان : الأهلي محترم لكنه أخطأ وظلمه .. على الرابطة التدخل على موقع سعودي 24.

عدن – محمد سعد – أطلقت جماهير أهلي جدة هجوماً حاداً على خالد العيسى، رئيس النادي، على خلفية المباراة التي واجه فيها الفريق الوحدة، حيث لم يرق الأداء لتطلعاتهم رغم الانتصار الضيق بنتيجة 1-0.

انتزع الأهلي فوزاً غالياً من الوحدة في لقاء جرى اليوم الجمعة على أرضية ملعب الجوهرة المشعة، ضمن فعاليات الجولة الثانية عشر من دوري روشن السعودي للمحترفين.

بانتهاء اللقاء، توجه خالد العيسى نحو بوابات المغادرة، ليجد نفسه أمام بوابات مغلقة، مما اضطره للانتظار حتى تم فتحها.

وخلال هذا الوقت، احتشدت جماهير النادي حوله مرددة هتافات قوية تطالبه بالاستقالة وتندد بإدارته.

من جانبه، علّق يوسف الثنيان، نجم الهلال السابق، على المقطع المتداول، قائلاً: “عهدنا على الأهلي وجماهيره الوفية احترام لاعبي الفريق ومنسوبيه، لا يجب أن تنزل الجماهير إلى مستوى الهتافات الجارحة أو التصرفات التي لا تليق بتاريخ هذا النادي العريق”.

وتابع: “السيد خالد العيسى، مهما كانت الاختلافات أو التحديات، يبقى رئيس النادي، هناك طرق أكثر احتراماً وحضارية لإيصال المطالب أو التعبير عن الرأي، بدلاً من استخدام كلمات جارحة قد تسيء لشخصه”.

وأضاف: “أدعو رابطة جماهير الأهلي إلى المبادرة بتقديم اعتذار رسمي للسيد الرئيس، لإعادة الاعتبار له، وللحفاظ على صورة النادي المشرقة. هذا الكيان له تاريخ طويل وعريق”.

الرئيس خالد العيسى يهرب من جماهير #الأهلي pic.twitter.com/cGcp6Jq4Y1 — AHLI XTRA – أهلي اكسترا (@AhliXtra) November 29, 2024

تأتي هذه الانتقادات في ظل موسم تخللته بداية متعثرة للنادي بخسارة كأس السوبر السعودي أمام الهلال بركلات الترجيح، والخروج المبكر من بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين على يد الجندل من الدرجة الأولى.

مع ذلك، يواصل الأهلي مشواره بثبات في دوري أبطال آسيا للنخبة، حيث تمكن من تحقيق العلامة الكاملة بعد خمس جولات وضمان التأهل لدور الـ16.

بهذا الفوز، رفع الأهلي رصيده إلى 20 نقطة، ليحتل المركز السادس بفارق عشر نقاط خلف المتصدر الاتحاد، الذي سيواجه الاتفاق في مباراة تقام يوم السبت.