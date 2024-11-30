حالهم قبل الدعم .. فلاته يحرج الهلال بلقطة أثناء مواجهته للتعاون

عدن – كتب محمد سعد – في تلك المباراة، لم يتمكن الهلال من تقديم أداء يليق بتاريخه، حيث تلقى هزيمة ثقيلة بخمسة أهداف نظيفة، في واحدة من أكبر النتائج السلبية في مسيرته أمام التعاون.

في هذا السياق، نشر فلاته لقطة من المباراة، تُظهر فهد المفرج، مدير الكرة بنادي الهلال، وهو في حالة صدمة خلال الدقيقة 88 من اللقاء.

وعلّق فلاته على اللقطة قائلاً: “حال نادي الهلال قبل الدعم”.

وتابع قائلاً: “الاتحاد كبير آسيا، شاء من شاء وأبى من أبى”.

وأضاف: “الماضي لا يرحم، والاتحاد كبير بماضيه قبل حاضره”.

يُذكر أن عبدالله فلاته تعرض مؤخراً لانتقادات واسعة من جماهير الهلال، التي ذكّرته بسجل المواجهات الأخيرة بين الفريقين، حيث فشل الاتحاد في تحقيق أي فوز على الهلال الموسم الماضي والحالي، رغم تصدره الدوري في الوقت الراهن.