نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر النصر يقرر رسميا رحيل ثلاثة لاعبين محليين في الميركاتو الشتوي في المقال التالي

كتب محمد سعد – أعلنت إدارة نادي النصر بشكل رسمي عن قرارها بشأن مستقبل ثلاثة نجوم من الفريق الأول لكرة القدم، وذلك خلال فترة الانتقالات الشتوية المرتقبة في يناير 2025.

تسلّم بيولي، الذي يبلغ من العمر 59 عامًا، زمام الأمور الفنية في النادي في سبتمبر 2024، خلفًا للمدرب البرتغالي لويس كاسترو. ومنذ توليه المسؤولية، حقق الفريق تحت قيادته 11 انتصارًا، بالإضافة إلى تعادلين وخسارتين في 15 مباراة رسمية.

من جانبه، بدأ المدرب الإيطالي ستيفانو بيولي التخطيط مبكرًا للميركاتو الشتوي، حيث طلب من إدارة النصر التخلي عن ثلاثة لاعبين محليين، وهم لاعب الوسط عبدالمجيد الصليهم، بالإضافة إلى علي الصادق الحسن ومحمد خليل مران، نظرًا لعدم حاجته لخدماتهم ورغبته في التعاقد مع لاعبين جدد يسهمون بشكل أفضل في تعزيز قوة الفريق.

وبحسب مصادرنا من داخل النصر، فإن الإدارة أبلغت رسميا حتى الآن لاعبًا واحدًا فقط وهو عبدالمجيد الصليهم، مطالبةً إياه بالبحث عن نادٍ جديد في يناير المقبل أو الانتقال إلى نادٍ آخر على سبيل الإعارة.

ومن المتوقع أن تقوم إدارة النصر باتخاذ نفس الإجراءات مع علي الصادق الحسن ومحمد خليل مران في الأيام القادمة، إثر تأكيد بيولي عدم رغبته في الاستمرار بخدماتهم.

يُذكر أن عبدالمجيد الصليهم قد خاض 107 مباريات مع النصر في مختلف البطولات المحلية والدولية، مسجلاً سبعة أهداف ومقدمًا خمس تمريرات حاسمة، ومن بين إنجازاته الفوز بلقب السوبر السعودي عام 2021 وكأس الملك سلمان للأندية العربية عام 2023.