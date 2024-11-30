شكرا لاهتمامكم بخبر عن كم الزيادة في معاشات متقاعدي الصندوق المغربي للتقاعد 2024؟ وفقا لقرار وزاره المالية وطريقة الاستعلام عنه عبر موقع finances.gov.ma على موقع سعودي 24.

عدن – محمد سعد – كم الزيادة في معاشات متقاعدي الصندوق المغربي للتقاعد 2024؟ يعد هذا الامر من اكثر الأشياء بحثا عبر منصات التواصل الاجتماعية المختلفة، وشهد عدد كبير من التساؤلات، والجدير بالذكر ان هذا الخبر قد يساعد العديد من الفئات في محاربة الغلاء ومسارية الظروف الاقتصادية التي نمر بها في الوقت الحالي، لذلك اليكم في السطور القادمة التي يتم عرضها لكم عبر موقعنا كافة التفاصيل التي تتعلق بهذا الامر، فقط تابع الاتي.

مؤخرا انتشر عبر منصات التواصل الاجتماعي خبر يوضح صرف زيادة لجميع المتقاعدين في دولة المغرب بنسبة 5%، ومن بعدها زاد محرك البحث، وفي حقيقة الامر ان هذا الامر ليس له صحة من الأساس وما هو الا خبر مروج الكترونيا، وان في حالة اصدار أي زيادة تخص المتقاعدين او غيرهم سوف تقوم وزاره المالية بالإعلان عنها علي الفور، ومن المقرر صرف معاش الشهر المقبل يوم 25، واذا صادف هذا اليوم عطلة رسمية سوف يتم تبكيره.

طريقة الاستعلام عن رواتب متقاعدي الصندوق المغربي للتقاعد 2024