زيادة لجميع الرتب .. تفاصيل زيادة رواتب الجيش الأردني 2024 المتقاعدين حسب الرتب العسكرية وموعد الصرف

عدن – كتب محمد سعد – تفاصيل زيادة رواتب الجيش الأردني 2024 المتقاعدين، من أهم المواضيع التي يتردد البحث المستمر عنها علي محركات البحث وذلك بالتزامن مع اعلان حكومة المملكة الهاشمية عن تقديم زيادة في رواتب العسكريين، وذلك تقديرًا لمجهوداتهم الكبيرة في رعاية وحماية الوطن، وذلك ما أثر فضول واهتمام الكثير من المواطنين وعلي رأسهم قوات الجيش الأردني، وذلك للتعرف عن تفاصيل أكثر حول هذا الخبر المُنتشر، والذي أكدته الحكومة بالفعل، وقد جاء ذلك في إطار حرص الحكومة علي مساندة المتقاعدين ماديًا وذلك كمكافئة علي مجهوداتهم الكبيرة المبذولة أثناء خدمتهم، كما أنه دعم في ظل الارتفاع الكبير في الأسعار والتقلب في الاقتصاد.

هذا وقد أعلنت الشهر الماضي وزارة المالية الأردنية عن تفاصيل زيادة رواتب الجيش الأردني 2024 المتقاعدين، والتي اختلفت حسب كل رتبة، ولكن جميعها جاءت علي النحو التالي:-

تم زيادة راتب المتقاعدين برتبة اللواء الي 30 دينارا.

تم زيادة راتب المتقاعدين برتبة عميد/عقيد الي 35 دينارا.

تم زيادة راتب المتقاعدين برتبة مقدم/رائد/نقيب الي 38 دينارا.

تم زيادة راتب المتقاعدين برتبة ملازم أول الي 36 دينارا.

تم زيادة راتب المتقاعدين برتبة ملازم الي 38 دينارا.

تم زيادة راتب المتقاعدين برتبة وكيل أول الي 30 دينارا.

تم زيادة راتب المتقاعدين برتبة وكيل الي 33 دينارا.

تم زيادة راتب المتقاعدين برتبة رقيب أول الي 34 دينارا.

تم زيادة راتب المتقاعدين برتبة رقيب فيما بعد الي 28 دينارا.

موعد صرف رواتب المتقاعدين بالجيش الأردني بعد الزيادة

هذا وبعد أن أوضحنا لكم تفاصيل زيادة رواتب الجيش الأردني 2024 المتقاعدين، فقد أعلنت وزارة المالية الهاشمية بشأن موعد صرف رواتب المتقاعدين بالجيش الأردني بعد الزيادة ، فإنه من المقرر أن يكون في يوم 25 من كل شهر ميلادي، وفي حالة إذا صادف هذا اليوم عطلة أو أجازة رسمية، يتم تأخير أو تبكير الصرف، حسب ما تري الجهات المختصة، وبناءً علي ذلك فمن المقرر أن يكون صرف الشهر القادم والمنتظر “ديسمبر” يوم 25/12/2024.

يسعي الكثير من المواطنين في الأردن بالبحث عن الزيادة في الجيش والتي تم رفعها علي شبكة الأنترنت للتسهيل علي المواطنين ، وسوف نقوم بتوفير قيمة الزيادة لجميع الرتب ، كل ما عليك متابعة الموقع بستمرار.