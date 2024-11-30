نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تعرف علي حقيقة زيادة معاشات متقاعدي الصندوق المغربي 2024 وطريقة الاستعلام عنه عبر موقع وزارة الاقتصاد والمالية finances.gov.ma في المقال التالي

كتب محمد سعد – شهد الأوان الماضي حالة من الارتفاع الملاحظ بين المواطنين للتعرف علي حقيقة زيادة معاشات متقاعدي الصندوق المغربي 2024، والجدير بالذكر ان هذا الامر شغل عقل وبال الكثير، واخذ محور اهتمام كبير، وهذه الزيادة قد تساعد الالف في تحسين مستوي معيشتهم ومعاونتهم في محاربة الغلاء التي نمر به في الوقت الحالي، لذلك اليكم في السطور القادمة التي يتم عرضها اليكم كافة التفاصيل التي تعلق بهذا الامر، فقط تابع الاتي.

كثرت عمليات البحث في الوقت الأخير حول زيادة معاشات متقاعدي الصندوق المغربي بقيمة تصل الي 500 درهم أي بنسبة 5%، وظل هذا الامر يتداول عبر المنصات الاجتماعية المختلفة، وفي حقيقة الامر ان هذا الخبر ليس له صحة من الأساس وما هو الا خبر مروج الكترونيا، ولقد تم صرف زيادة في الأشهر السابقة بنسبة 10% وهذا ما يتم اعتماده حاليا، ومن الواضح ان هناك بعض الأمور المتخذة بشان زيادة جديدة قريبا وفي حين إعلانها رسميا سوف تولي ببلاغك علي الفور.

خطوات الاستعلام عن المعاشات في المغرب 2024