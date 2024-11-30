خطوات تسجيل استمارة الشهادة الاعدادية 2025 في مصر والمستندات المطلوبة للتسجيل عبر موقع وزارة التربية والتعليم الالكتروني moe.gov.eg

شكرا لاهتمامكم بخبر عن خطوات تسجيل استمارة الشهادة الاعدادية 2025 والمستندات المطلوبة للتسجيل عبر موقع وزارة التربية والتعليم الالكتروني moe.gov.eg على موقع سعودي 24.

عدن – محمد سعد – يبحث جميع طلاب الشهادة الإعدادية عبر محركات البحث عن رابط التسجيل في الاستمارة الخاصة بالشهادة الإعدادية ،حيث أعلنت وزارة التربية والتعليم عن التسجيل في الاستمارات من خلال الموقع الالكتروني لها توفيرا لوقت وجهد الطالب ،وقامت بتحديد كافة الأوراق والمستندات المطلوبة للتقديم ،ولا يمكن للطالب أداء امتحانات العام الحالي دون تسجيل الاستمارة ،وسوف نعرض اليكم من خلال السطور الاتية خطوات تسجيل استمارة الشهادة الاعدادية 2025.

يمكن لجميع طلاب الشهادة الإعدادية التسجيل في الاستمارات الخاصة بهم من خلال الخطوات الاتية :

في البداية عليك الدخول الي موقع وزارة التربية والتعليم الالكتروني من خلال هذا الرابــــط.

بعد ذلك عليك الانتقال الي ايقونة ” الخدمات الالكترونية “.

قم عليك الضغط علي ايقونة “التقديم لامتحانات الشهادة الاعدادية “.

بعد ذلك علي الطالب تسجيل الدخول من خلال كتابة البريد الالكتروني.

ثم علي الطالب أن يقوم بكتابة البريد الالكتروني والرقم السري الخاص به.

بعد ذلك علي الطالب تسجيل كافة البيانات المطلوبة في الاستمارة طبقا لشهادة الميلاد الخاصة به.

في النهاية عليك مراجعة البيانات جيداً ثم اضغط علي ايقونة تسجل ليتم تسجيلك.

المستندات المطلوبة للتسجيل في استمارة الشهادة الاعدادية 2025

وقد حددت وزارة التربية والتعليم المستندات المطلوبة من طلاب الشهادة الإعدادية للتسجيل في الاستمارة وتشمل المستندات الاتي :