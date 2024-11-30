Now وزارة التربية والتعليم تعلن … موعد امتحانات الترم الاول 2024/2025 في مصر لجميع المراحل الدراسية

عدن – كتب محمد سعد – بعدما أعلنت وزارة التربية والتعليم الخريطة الزمنية للعام الدراسى 2024/2025 أصبح السؤال عن موعد امتحانات الترم الاول للعام الجديد يشغل جميع محركات البحث من قبل جميع الطلاب والامهات والمعلمين أيضا، وذلك للاستعداد وتكثيف الجهد اثناء المذاكرة، كما يريدون المعلمون أيضا معرفة الموعد لإنهاء المناهج وتحديد مواعيد المراجعات سوف نوفر لكم موعد الامتحانات فى السطور الاتية.

بسبب كثرة البحث عن موعد امتحانات الترم الأول 2024، فوفقا للخريطة الزمنية التي أعلنتها وزارة التربية والتعليم للعام الدراسي 2024- 2025 تكون امتحانات الترم الأول فى المواعيد الاتية:

تبدأ امتحانات الفصل الدراسي الأول لصفوف النقل بجميع المراحل يوم 11 يناير 2025.

كما تبدأ امتحانات الترم الأول 2024 للشهادة الإعدادية يوم 18 يناير 2025.

وأيضا تبدأ امتحانات الفصل الدراسي الأول 2024 للصفين الأول والثاني الثانوي العام يوم 11 يناير 2025، وتنتهى 16 يناير 2025.

كيفية تسجيل استمارة الصف الثالث الإعدادي 2025

في البداية يقوم الطالب بالدخول على موقع وزارة التربية والتعليم.

ثم يختار الخدمات الإلكترونية.

وعليك اختيار منصة التقدم لامتحانات الشهادة الإعدادية.

قم بتسجيل الدخول بالبريد الإلكتروني الموحد على منصة Office365.

ثم بعد ذلك اضغط على تسجيل الدخول.

على الطالب كتابة الرقم السري المرتبط بالبريد الإلكتروني.

ثم قم بمراجعة البيانات الظاهرة في الاستمارة، والتأكد من صحتها.

تسجيل البيانات المطلوبة في الفراغات الموجودة، ثم اضغط على تسجيل.

وفى النهاية قم بطباعة استمارة امتحانات الصف الثالث الإعدادي الإلكترونية.

أشارت وزارة التربية والتعليم علي ان الأمتحانات العام الحالي سوف تكون سهله وبسيطة علي الطلاب ، وسوف يتمكن كل طالب في الحصول علي الدرجات النهائية بكل سهولة ويسر ، كما اشارت علي انة سوف يتم تعقيم جميع المدارس قبل الامتحانات مباشرة.