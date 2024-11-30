نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رابط تسجيل استمارة الشهادة الاعدادية الازهرية 2024 – 2025 عبر بوابة الأزهر الإلكترونية الرسمية azhar.eg والأوراق المطلوبة في المقال التالي

كتب محمد سعد – يبحث الكثير من الطلاب واولياء الأمور عن رابط تسجيل استمارة الشهادة الاعدادية الازهرية 2024 -2025، ويعتبر هذا الرابط قد وفرته الإدارة الخاصة، ومن المقرر انه سوف يتم املاء جميع البيانات الخاصة بالطالب علي موقع شئون الطلاب، والجدير بالكر انه سوف يتم انطلاقه يوم الاحد الموافق 1 من شهر ديسمبر المقبل حتي نهاية الشهر، لذلك اليكم في السطور القادمة كافة التفاصيل التي تتعلق بهذا الامر، فقط عليك بمتابعه الاتي.

يمكنك بدا املاء جميع بياناتك في استمارة الشهادة الاعدادية الازهرية بكل سهولة، يمكنك متابعه النقاط القادمة:

الخطوة الاولـــــــــــــــــــي هي: علي الطالب التوجه الي الموقع الرسمي التابع الي بوابة الأزهر الإلكترونية.

الخطوة الثانــــــــــــــــية هي: من خلال القائمة الرئيسة قم باختيار القسم الخاص بـ “الاستمارة الإلكترونية”.

الخطوة الثالثــــــــــــــــة هي: قم بتحديد خانة “طلاب الشهادة الإعدادية”.

الخطوة الرابعــــــــــــة هي: علي الطالب ان يدخل جميع البيانات والمعلومات الشخصية.

الخطوة الخامســة هي: عليك بطباعه الاستمارة بعد ملئها ثم تسليمها الي المعهد.

الأوراق المطلوبة لاستمارة الشهادة الاعدادية الازهرية 2024 – 2025